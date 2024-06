Studente di 16 anni muore nel sonno in campeggio: il sintomo era banalissimo

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Durante quella che doveva essere una normale gita di una scolaresca in un campeggio è avvenuta una vera e propria tragedia. Uno studente di 16 anni è stato trovato morto dai compagni nella mattina di giovedì 6 Giugno 2024. Per il ragazzo, nonostante i tempestivi soccorsi giunti sul luogo del ritrovamento, non c’è stato nulla da fare. (Continua a leggere dopo le foto)

Torre del Lago, tragedia in campeggio: morto un 16enne

Doveva essere una normale gita scolastica, quando tutto si è trasformato in un incubo. Uno studente di 16 anni è stato trovato morto dai compagni nella mattina di giovedì 6 Giugno 2024 presso un campeggio di Torre del Lago, in Versilia. Il giovane era arrivato da Brema, in Germania, insieme ad altri ragazzi tra i 16 e i 17 anni e sarebbe dovuto ripartire proprio nella mattina della tragedia. Ma per Leon, questo il nome del ragazzo, non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi, come riportato da Leggo, al momento è che probabilmente il decesso sia stato causato da un malore: è stata comunque disposta l’autopsia.

