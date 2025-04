Stefano D’Orazio, la decisione sul testamento anni dopo la morte: cosa succede. Arriva il colpo di scena sulla vicenda legata all’eredità del batterista dei Pooh. La sua prematura scomparsa nel 2020, a causa del Covid-19, aveva lasciato molti interrogativi irrisolti. Da allora si sono susseguiti lunghi e complessi iter legali, con protagoniste la vedova Tiziana Giardoni e la figlia 40enne – Francesca Michelon – per comprendere come disporre del lascito del musicista. Stefano D’Orazio, durante la sua vita, non aveva mai riconosciuto la donna come sua figlia lasciando spazio a dubbi circa la reale paternità. (Continua a leggere dopo la foto…)

Stefano D’Orazio e il problema della successione

Dopo una lunga e travagliata serie di vicende legali, il contenzioso giudiziario tra la moglie del batterista e Francesca Michelon ha finalmente trovato una conclusione. I giudici della prima sezione civile del Tribunale di Roma hanno emesso ieri una sentenza, che è immediatamente esecutiva.

Da quanto emerso nelle ultime ore, il tribunale di Roma ha dato ragione a Francesca Michelon decretando che Stefano D'Orazio è il padre biologico. La decisione è stata presa dopo una perizia medico-legale che ha confermato scientificamente la paternità, basandosi su reperti biologici conservati negli ospedali in cui il musicista era stato ricoverato. La sentenza, emessa il 9 aprile, ha modificato il corso della vicenda legale, con implicazioni importanti per l'eredità del celebre batterista.

Il riconoscimento della paternità cambia tutto

La verità sulla paternità di Francesca Michelon è venuta a galla grazie alla determinazione dei giudici della prima sezione civile del Tribunale di Roma. Durante il processo, i magistrati Ienzi, Albano e Caprara hanno disposto una perizia medico-legale sui reperti biologici conservati in ospedale, dove Stefano D’Orazio era stato trattato prima della sua morte. I risultati del test del DNA sono stati definitivi e hanno confermato che Stefano D’Orazio è il padre biologico di Francesca Michelon, figlia di Oriana Bolletta e di Diego Michelon. Nonostante il batterista dei Pooh non avesse mai riconosciuto la ragazza in vita, la sentenza ha annullato ogni dubbio, dando così a Francesca il diritto di portare il cognome di Stefano D’Orazio, modificando in modo significativo la sua posizione legale. Un’altra novità importante emersa dalla sentenza è l’annullamento del testamento pubblico redatto da Stefano D’Orazio nel 2016. Vediamo cosa significa.

