Stefano De Martino, forte imbarazzo in diretta con Caterina Balivo: cos’è successo

Con La Volta Buona, Caterina Balivo sta riscontrando un enorme successo. Il pubblico è interessato agli aneddoti e alle storie degli ospiti in studio. Non solo, Caterina in puntata dedica uno spazio anche ai programmi più seguiti della Rai, come Bar Stella, condotto da Stefano De Martino. Proprio ieri Caterina si è collegata in diretta con lui, mentre era impegnato con le prove. Il ballerino, però, non si è risparmiato ha messo in forte imbarazzo la conduttrice che è rimasta senza parole.

Stefano De Martino, mette in imbarazzo Caterina Balivo

Caterina Balivo, si è collegata con Bar Stella, dove Stefano De Martino, conduttore del varietà di Rai2 da tre anni, era impegnato nelle prove dello show. Tra una chiacchiera e l’altra, Caterina ha sbagliato il nome di uno dei comici del programma, ovvero Herbert Ballerina. Infatti la conduttrice l’ha chiamato Albert. Ma non è la prima volta che Caterina sbaglia e per questo motivo ha chiesto a Stefano se avesse pronunciato il suo nome correttamente.

De Martino, in tutta risposta, ha fatto mandare in onda dalla regia una clip nella quale sono comparse tutte le volte in cui Caterina Balivo ha sbagliato il nome di Herbert. (continua dopo la foto)

La gaffe di Caterina

Proprio il giorno prima Herbert Ballerina era ospite a La Volta Buona, dunque grande imbarazzo per Caterina che, però, non è riuscita a trattenere le risate mentre guardava la clip. “No, vabbè… Io sono veramente dispiaciuta… Spero di poter riballare con lui“, ha detto la conduttrice. Ma Stefano è intervenuto, rispondendole: “La tua non è stata una gaffe perchè il suo nome non lo conosce nessuno. Noi abbiamo una chat in cui ci giriamo i vari strafalcioni degli altri sul suo nome… Io lo chiamo Herpes“

Anche Herbert ha detto la sua invitando Caterina a cenare insieme (e a pagare il conto) per farsi perdonare!