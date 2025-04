Stefano De Martino, cosa ci sarebbe dietro al suo addio a “Stasera tutto è possibile”

L’addio di Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile sembra sempre più vicino. Anche se dalla Rai non è arrivata alcuna conferma ufficiale, il mondo televisivo è in fermento. Le voci si fanno insistenti: il conduttore napoletano sarebbe pronto a lasciare la trasmissione che negli anni gli ha fatto da trampolino di lancio. Ma cosa c’è dietro all’addio di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile? (Continua dopo le foto)

Chi sarà il nuovo volto di Stasera Tutto è Possibile?

Con De Martino che lascia il timone, la Rai si trova a dover colmare un vuoto non da poco. Secondo quanto riportato da MowMag, tra i possibili successori si starebbe valutando una rosa di nomi molto diversi tra loro ma accomunati da un tratto essenziale: la capacità di gestire un programma leggero, comico e ritmato. I primi nomi in cima alla lista sarebbero quelli di Gigi e Ross, duo comico e già rodato in TV, attualmente impegnato su TV8 con il Gialappa Show. La loro esperienza in ambito comico e la sintonia maturata negli anni potrebbero rappresentare un'opzione solida e divertente per raccogliere l'eredità di De Martino. Ma c'è anche un nome femminile in lizza.

Chi potrebbe condurre “Stasera Tutto è Possibile”?

Tra le candidate spunta anche il nome di Andrea Delogu, conduttrice amatissima e ormai presenza fissa della TV generalista. Amica di lunga data di De Martino, Delogu ha già dimostrato in più occasioni una notevole abilità nel gestire contesti leggeri ma anche più istituzionali. Sarebbe un passaggio interessante, che offrirebbe un nuovo volto femminile al programma, mantenendone intatto lo spirito giocoso. La sua presenza darebbe una svolta inedita allo show, aprendo forse la strada a un racconto meno “maschile” e più inclusivo. Non manca, tra i nomi circolati, anche quello di Clementino. Il rapper campano, noto per la sua energia e l’ironia travolgente, potrebbe portare una ventata di freschezza e spontaneità nello studio di Stasera Tutto è Possibile. Qualcuno ha avanzato anche l’ipotesi di Teo Mammucari, nonostante le recenti tensioni nate dal suo mancato approdo a Belve. La sua esperienza nel mondo dell’intrattenimento non è in discussione, ma i rapporti con la rete sembrano raffreddati, rendendo questa possibilità meno probabile. E Stefano De Martino? Per lui pare ci siano altri grandi progetti in ballo.

