Sprint race Misano Bagnaia deluso. Il sabato della MotoGP a Misano non è andato come Francesco Bagnaia aveva sperato. Nonostante il secondo posto nella Sprint Race, il pilota Ducati si è mostrato molto critico verso la sua performance, soprattutto per una partenza che ha definito “disastrosa” e che ha influenzato il resto della gara. Bagnaia ha concluso alle spalle di Jorge Martin e davanti a Franco Morbidelli: “Non sono per niente soddisfatto, ci ho provato ma Martin frenava davvero forte. Dopo la partenza è stato un disastro, ho perso la prima posizione ed è stato difficile recuperare”.

Una delusione a metà per Bagnaia, considerando l’incidente di Aragon: “Il secondo posto dopo quello che è successo la scorsa settimana va bene, ma dobbiamo capire cosa non è andato. Speriamo domani possa andare meglio”. “Ci ho provato fino alla fine, ma la gomma non ne voleva sapere. Ho deciso di mollare per gestire, è stato un peccato perché tutto è dipeso dalla partenza. Abbiamo comunque dato il massimo, ho perso tre punti ma la gara è domani” ha detto Pecco ai microfoni di Sky.