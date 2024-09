MotoGP Misano sprint race, vince Martin. Lo spagnolo trionfa nella Sprint Race del Gran Premio di San Marino a Misano, tredicesima tappa del campionato MotoGP. Il leader della classifica mondiale, partito dalla quarta posizione sulla griglia di partenza, ha capitalizzato al meglio la partenza superando immediatamente Francesco Bagnaia, partito in pole, e ha conquistato la vittoria nella gara di sabato.

An ecstatic Championship leader, a disappointed World Champion and a first-timer on the #TissotSprint podium 🥇🥈🥉



Hear the first thought of the Sprint trio!#SanMarinoGP 🇸🇲 | VIDEO 👇https://t.co/2JsM62btvs