Spari a scuola, ci sono feriti. Le autorità: “State lontani”

Una sparatoria è avvenuta oggi presso il Campus Risbergska di Örebro, una scuola in Svezia e ha provocato il ferimento di cinque persone. Le autorità locali stanno gestendo l’emergenza, mentre si cerca di comprendere le dinamiche dell’accaduto.

Spari in una scuola, ci sono feriti

Intorno alle 13:30 del 4 febbraio 2025, presso il Campus Risbergska di Örebro, a circa 200 km a ovest di Stoccolma, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto cinque persone. Le forze dell’ordine hanno immediatamente isolato l’area e invitato i residenti della zona di Västhaga a rimanere nelle proprie abitazioni. Secondo quanto riportato, l’autore dell’attacco “si è sparato”, come riferito dal sito dell’Expressen. La polizia ha convocato una conferenza stampa sull’incidente alle 15:30, precisando che “nessun agente è rimasto ferito”.

Il ministro della Giustizia svedese, Gunnar Strömmer, ha dichiarato ai media: "La situazione è molto grave", aggiungendo che la risposta all'incidente è ancora in corso. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e pattuglie della polizia, con gli agenti che hanno circondato la scuola. Le autorità hanno invitato i residenti a evitare l'area interessata fino a nuovo avviso.

Indagini in corso

Le autorità stanno trattando l’incidente come un tentato omicidio, incendio doloso e reato aggravato di porto abusivo di armi. La polizia ha avviato un’indagine approfondita per determinare le circostanze esatte dell’accaduto e il movente dietro l’attacco. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sull’identità dell’assalitore o delle vittime. 

In risposta all’incidente, le autorità locali hanno implementato misure di sicurezza rafforzate nelle scuole della regione. Gli studenti degli istituti vicini e gli abitanti della zona sono stati invitati a non uscire, e le scuole limitrofe sono state temporaneamente chiuse come precauzione. Le forze dell’ordine stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza della comunità. 

