Sparatoria durante una festa al ristorante: morti e feriti

Doveva essere una serata di musica, balli e celebrazioni per il Cinco de Mayo, e invece si è trasformata in un incubo di sangue e terrore. Tutto è accaduto domenica 4 maggio, quando un tranquillo ristorante nei pressi si è trasformato nel teatro di una delle peggiori tragedie recenti legate alla violenza armata. Tre persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite. Ma non è solo il bilancio a impressionare: i dettagli ancora poco chiari e i racconti dei presenti aggiungono inquietudine a un evento già sconvolgente.

Sparatoria durante una festa al ristorante: cosa è successo

Il ristorante El Camarón Gigante, si trova a Glendale, circa 16 chilometri a nord-ovest del centro di Phoenix, in Arizona. Erano da poco passate le 19:45 quando la polizia ha ricevuto diverse segnalazioni: spari, urla, panico. “È stato un vero caos”, ha dichiarato Moroni Mendez, portavoce della polizia di Glendale, intervenuta rapidamente sul posto. Secondo quanto riferito dalle autorità, più tiratori avrebbero preso parte all’agguato, ma al momento nessuno è stato formalmente arrestato, anche se alcune persone sono state fermate per essere interrogate.

Le immagini girate sui social raccontano ciò che le parole non riescono a esprimere: tavoli rovesciati, persone a terra, urla disperate. La festa, organizzata per celebrare il Cinco de Mayo, è stata interrotta da una violenza tanto improvvisa quanto devastante.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva