Soulé alla Dybala e la Roma passa a Parma: la cura Ranieri continua a dare i suoi frutti

Parma-Roma 0-1, ai giallorossi basta un Soulé in formato Dybala per passare al Tardini: punti preziosi per Ranieri, Ducali sempre più a fondo. La Roma prosegue il suo momento positivo, superando il Parma per 1-0 e avvicinandosi alle zone alte della classifica. I giallorossi, con la testa al ritorno del playoff di Europa League contro il Porto, trovano il successo grazie a una splendida punizione di Soulé nel primo tempo. Per il Parma, alla quarta sconfitta consecutiva, la lotta salvezza si fa sempre più complicata.

Vinciamo noi!



Decide il gol di Soulé nel primo tempo su punizione. #ParmaRoma pic.twitter.com/Q9cmcNWzAx — AS Roma (@OfficialASRoma) February 16, 2025

Primo tempo: Soulé incanta su punizione

La gara inizia con un Parma organizzato e aggressivo. Al 14′, Cancellieri sfonda a sinistra e serve Bonny, che però manca l’impatto col pallone grazie alla provvidenziale opposizione di Mancini. Un paio di minuti dopo, lo stesso Bonny calcia fuori di poco, sfiorando il vantaggio per i ducali.

La Roma fatica a creare occasioni, ma la svolta arriva alla mezz’ora: Shomurodov trova un gran filtrante per Soulé, che viene steso da Leoni al limite dell’area. L’arbitro fischia inizialmente il rigore, ma il VAR corregge la decisione assegnando una punizione dal limite e mostrando il cartellino rosso al difensore parmense per chiara occasione da gol.

Dal piazzato si incarica proprio Soulé, che con una traiettoria perfetta infila il pallone all’incrocio dei pali, lasciando Suzuki immobile: 1-0 Roma. Pecchia corre subito ai ripari inserendo Balogh per riequilibrare la squadra, ma i giallorossi chiudono in controllo la prima frazione.

Ripresa: Suzuki evita il tracollo, ma il Parma non punge

Nella ripresa, Pecchia cambia subito: dentro Almqvist per Keita, mentre Ranieri sostituisce Mancini e Koné con Nelsson e Pellegrini. La Roma parte forte e sfiora il raddoppio al 52′: Suzuki compie un miracolo, prima respingendo il tiro di Soulé, poi fermando sulla linea il tap-in a botta sicura di Salah-Eddine.

Il Parma, in inferiorità numerica, non riesce a reagire. L’unico tentativo degno di nota arriva al 56′, con una conclusione di Sohm terminata alta. La Roma invece continua a spingere e sfiora il 2-0 prima con Pellegrini, fermato ancora da un super Suzuki, poi con un mancino di Soulé che sfiora il palo.

Alla fine basta il gol dell’argentino per regalare alla Roma un altro successo fondamentale. I giallorossi salgono a -4 da Milan e Bologna, mentre il Parma, al quarto ko di fila, resta terzultimo a un solo punto dall’Empoli, sconfitto nel pomeriggio.

Leggi anche: