Sophie Codegoni, la reazione dopo l’intervista di Basciano a Corona

Il 23 novembre, Alessandro Basciano è uscito dal carcere San Vittore di Milano dopo l’arresto di due giorni prima con l’accusa di stalking e minacce nei confronti dell’ex fidanzata Sophie Codegoni. Una volta uscito di prigione, il dj ha raccontato la sua versione dei fatti in un’intervista a Fabrizio Corona. Il primo episodio del podcast Falsissimo, in cui Basciano racconta tutta la verità sulla vicenda, è stato pubblicato su YouTube dall’ex re dei paparazzi e cancellato poco dopo. Come ha reagito Sophie dopo l’uscita dell’intervista? (Continua dopo le foto)

Cosa ha detto Basciano nell’intervista

Alessandro Basciano ha ricostruito tutti i fatti che hanno portato all’arresto. Durante l’intervista a Fabrizio Corona, ha spiegato cos’è successo nei giorni precedenti e ha ripercorso anche la sua relazione con Sophie Codegoni. “Non sto bene. Sono contento, nonostante la dinamica precedente, di come sono andate le cose perché penso che alla luce di quelli che possono essere i reati fatti è uscita qualche verità. Io con la mia ex ci avrei fatto una famiglia assieme quindi non voglio sminuire”. A proposito dell’arresto ha spiegato che non se lo aspettava. “Io ho pensato subito che non fosse possibile una cosa del genere, non capivo il motivo. Ho provato quando ho scoperto il motivo del mandato ho provato una delusione profonda. È fondamentale che io ti racconti bene le cose per fare chiarezza”, le parole di Alessandro Basciano. (Continua dopo le foto)

Il video dell’intervista di Fabrizio Corona

Basciano e Corona hanno parlato non solo dell’arresto ma anche di tutti i problemi che aveva la relazione, definita dal dj stessi “malsana” tra lui e Sophie. Il video dell’intervista è rimasto online per pochi minuti. Poi è stato tolto. Poco dopo, Fabrizio Corona ha spiegato di aver rimosso il video a causa di un difetto nell’audio e ha promesso di tornare con un nuovo filmato domani alle 20. In effetti, l’audio dell’intervista era pessimo, ma non è solo questo il motivo per cui Corona ha rimosso il video.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva