Sonia Bruganelli, la replica alle accuse dell’amico di Bonolis: risposta gelida

Sabato 12 è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle, dove Bianca Guaccero e Pasquale La Rocca conquistano la vetta, mentre Sonia Bruganelli, in coppia con Carlo Aloia, rischia l’eliminazione la prossima settimana. La coppa dovrà affrontare Alan Friedman e Giada Lini. Restando sempre sulla Bruganelli, il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli alla fine dell’esibizione, in cui si è parlato di tutto fuorché della danza. Nella discussione è venuto fuori anche il nome di Bonolis, citato dalla stessa concorrente più volte. Tra i tanti utenti che hanno fatto riferimento al conduttore e al rapporto con la concorrente, particolarmente discusso è stato Marco Salvati, ex collaboratore di Bonolis.

Il botta e risposta di Sonia e Selvaggia

Nel corso della puntata di Ballando con le stelle Sonia Bruganelli ha spiegato che l’atteggiamento di molte persone nei suoi confronti è cambiato drasticamente da quando non è più la moglie di Paolo Bonolis. A suo dire, prima si facevano andare bene tutto di lei pur di tenersi vicino il conduttore, ora invece non le fanno passare più niente

“Prima, quando ero accanto a una persona (Paolo Bonolis, ndr) che agli altri interessava, anche se ero brutta se lo facevano andare bene. Ora, se sono brutta, non me lo fanno passare“, dice Sonia Bruganelli. “Ti senti brutta perché non sei più la moglie di, Sonia esci da questa cosa”, ha detto ancora la giudice di Ballando. “Il problema della moglie di ce l’hai avuto anche tu. Nei confronti del mio ex marito hai avuto un atteggiamento carino, dolce, gentile quando lo hai intervistato”, replica la concorrente. Questo scambio di battute è avvenuto dopo la performance della Bruganelli con il ballerino Carlo Aloia, considerato dalla giudice privo di carattere. Carattere che però non manca alla Bruganelli e che, secondo Selvaggia, dovrebbe tirare perchè “puoi contare solo sulla personalità per farcela qui, ma ti vedo fiacca“. Sui social l’imprenditrice non è uscita vincitrice e in molti hanno criticato il riferimento all’ex marito, primo di tutti Marco Salvati.

