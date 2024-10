Home | Bruganelli e Bonolis, perché potrebbero tornare insieme: “Lei non ce la fa”

Il sito Gossip e Tv ha realizzato una lucida analisi su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, spiegando perchè i due potrebbero tornare insieme. Lei, secondo il sito, potrebbe tornare sui suoi passi, mentre lui l’aspetta ancora a braccia aperte e sui social posta foto di famiglia. (Continua…)

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono fidanzati nel 1997. I due già si conoscevano perchè lavoravano insieme. La storia d’amore sarebbe nata proprio sul luogo di lavoro. Nel 2002, dopo cinque anni di fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze. Dalla loro unione sono nati tre splendidi figli: Silvia, Davide e Adele. Paolo e Sonia sono sempre stati una coppia, oltre che nella vita privata, anche nel lavoro. La Bruganelli, infatti, gestisce la Sdl Tv, che si occupa di provinare i personaggi che vediamo nei programmi di Paolo Bonolis. La loro storia d’amore sembrava procede a gonfie vele, ma ad un certo punto è arrivata la separazione inaspettata. (Continua…)

La separazione

Il 6 giugno 2023, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Le voci si rincorrevano da tempo, ma loro avevano deciso di smentire. L’annuncio è poi arrivato in un’intervista di coppia rilasciata a Vanity Fair: “Abbiamo voluto tutelare la nostra famiglia e i nostri figli. Continueremo a lavorare insieme, fianco a fianco come abbiamo sempre fatto. La fine di un amore non è la fine dell’amore“. I due, però, potrebbero tornare insieme. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)