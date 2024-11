Slovan Bratislava-Milan probabili formazioni del match di Champions League che si gioca domani a Bratislava alle 18:45. Dopo la vittoria contro il Real Madrid, il Milan si prepara per la prossima sfida europea contro lo Slovan Bratislava, cercando di lasciare alle spalle il grigio pareggio contro la Juventus in campionato.

Paulo Fonseca è intenzionato a schierare il suo undici migliore, con una modifica forzata: Álvaro Morata sarà assente per squalifica a causa delle tre ammonizioni rimediate nelle ultime partite di Champions League. Al suo posto, il favorito è Tammy Abraham, che sembra essere preferito al baby Francesco Camarda per il ruolo di punta.

Nel reparto offensivo, dovrebbero tornare dal primo minuto Samuel Chukwueze e Christian Pulisic, rimasti parzialmente a riposo in campionato. Chukwueze giocherà probabilmente sulla fascia destra, mentre Pulisic agirà nel ruolo di trequartista. Per quanto riguarda la difesa, ci sono ancora dubbi legati alle condizioni di Matteo Gabbia, uscito per crampi durante il match di campionato. Se Gabbia non fosse al massimo, Fonseca potrebbe confermare la coppia centrale formata da Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Sulla fascia destra, la scelta è tra Emerson Royal e Davide Calabria: Calabria, entrato nel finale contro la Juventus, sembra leggermente favorito su Emerson per una maglia da titolare.

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac, Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Rafael Leao; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.

