Masters 1000 Madrid, Sinner costretto al ritiro per il dolore all'anca

Sinner si è ritirato a Madrid. Il tennista altoatesino ha raggiunto i quarti di finale al Masters 1000 di Madrid, ma il suo percorso si è interrotto lì. Jannik ha scelto di non competere giovedì (oggi, ndr) contro il canadese Felix Auger-Aliassime a causa di un fastidio all’anca destra che lo tormenta dal match di lunedì contro il russo Kotov. Questo ritiro è arrivato poco dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz per mano di Rublev, che ha portato alla perdita del torneo spagnolo, il secondo Masters 1000 della stagione su terra rossa, anche della testa di serie n° 1.

Sinner ha condiviso la sua decisione attraverso i social media, spiegando che, seguendo i consigli dei medici, è meglio non giocare per evitare di peggiorare la situazione. Questo ritiro è stato definito “precauzionale” in vista di due importanti appuntamenti segnati sul calendario del giocatore: gli Internazionali d’Italia, il torneo di casa, che avrà luogo al Foro Italico dall’8 maggio, e il Roland Garros. Auger-Aliassime ha quindi ottenuto l’accesso diretto alle semifinali, dove ora attende il vincitore del match tra Medvedev e Lehecka, quest’ultimo che ha eliminato Rafa Nadal.