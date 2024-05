Masters 1000 Madrid Sinner ai quarti di finale. Jannik Sinner ha deciso di affrontare i Masters 1000 di Madrid nonostante il disagio all’anca provato il giorno precedente. Sul campo, ha completato una rimonta epica contro Karen Khachanov negli ottavi di finale, vincendo con un punteggio di 5-7 6-3 6-3.

Il talentuoso 22enne italiano, testa di serie numero uno, ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale del torneo disputato nella “Caja Magica”, diventando il primo italiano a farlo in tutti gli attuali tornei ‘1000’ giocati sulla terra battuta. Khachanov ha dominato il primo set, ma ha concesso un break all’inizio del secondo, aprendo la strada a Sinner per una rimonta. Nel terzo set, Sinner ha lottato duramente nei suoi turni di battuta, ma alla fine ha mostrato un tennis dominante e convincente, cancellando ogni dubbio sulla sua forma fisica.