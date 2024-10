Sinner: “Sfida difficile e vittoria speciale, contro una leggenda dello sport”

Masters Shanghai Sinner ha parlato dopo il trionfo in Cina contro Novak Djokovic: “E’ stata una sfida difficile e una vittoria speciale, contro una leggenda dello sport”, ha detto. “Nole è una leggenda dello sport ed è sempre dura giocare contro di lui. Ha servito alla grande nel primo set, ma io ho tenuto e sapevo di avere le armi per potermi battere fino alla fine”, ha aggiunto Jannik.

L’altoatesino ha poi spiegato come è riuscito ad avere la meglio sul serbo: “Il segreto per battere Djokovic? Nessuno, sono solo stato capace di sfruttare meglio le poche chance che mi ha dato”. Ha poi parlato dell’ultimo anno, tra successi e difficoltà legate alla vicenda Clostebol. “Quest’anno ho avuto tanti successi, ma è stato un anno molto difficile per altre circostanze: ho perso un po’ il sorriso per questioni che non riguardano il campo e che restano a volte nella mia mente. Non è mai facile giocare nella situazione in cui mi trovo, ma ho cercato di godermela il più possibile”. Sono le parole di Jannik Sinner nel corso di un’intervista poco dopo il trionfo nello Shanghai Masters.

Quindi ha detto, riferendosi alla presenza nello stadio di Federer e Alcaraz: “Oggi è stato un giorno molto speciale. Ho giocato con Roger e Carlos in tribuna, l’atmosfera era splendida. E affrontare Novak è sempre molto, molto duro. Sono davvero molto felice di aver conquistato il trofeo”. E alla fine è arrivato anche il riconoscimento del campione serbo: “Sei stato troppo bravo per me”.

