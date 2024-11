Sinner e il ritorno di fiamma con l’ex Braccini: spunta un altro sportivo in mezzo

Un anno da record per Jannik Sinner il 2024, nel quale si è affermato il tennista numero 1 al mondo. Impegnativo da un punto di vista sportivo, ma anche sul piano sentimentale. Dopo la rottura con Maria Braccini e la storia con Anna Kalinskaya, potrebbe esserci un ritorno di fiamma. La strada per riconquistare la fidanzata storica però, potrebbe essere in salita: colpa di un nuovo spasimante. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

È finita tra Sinner e Anna Kalinskaya

Jannik Sinner ha battuto ogni record, vincendo in pochi mesi la seconda Coppa Davis consecutiva, le ATP Finals di Torino, ma anche gli Australian Open e US Open. Un anno da ricordare, anche dal punto di vista sentimentale. A marzo era arrivata la rottura con la sua fidanzata storica, Maria Braccini, e poco tempo dopo era iniziata la frequentazione con la numero 11 del tennis Anna Kalinskaya. I media russi parlano di una rottura da quest’ultima ormai ufficiale. Secondo il settimanale Diva e Donna, Sinner avrebbe lasciato la russa proprio per tornare con la ex. (Continua dopo le foto)

Chi è Maria Braccini

Classe 2000, l’ex fidanzata di Jannik Sinner è una modella e influencer italiana. La giovane è nata a Nuova Delhi, in India, ma è cresciuta a Montevarchi, in Toscana, dove ha vissuto con la sua famiglia prima di trasferirsi a Monte Carlo. La madre è una commerciante nota nel Valdarno, il padre un ingegnere che vive in Germania. Maria e Jannik Sinner si sono conosciuti nel 2020 durante una vacanza in Val Pusteria, nella struttura gestita dai genitori del tennista. I due hanno iniziato una frequentazione che è durata fino a marzo di quest’anno. Poi, nella vita di Sinner, è arrivata Anna Kalinskaya.

