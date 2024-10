Sinner ora trema: Simona Halep squalificata per 9 mesi

Sinner, ora le preoccupazioni per il caso Clostebol aumentano. Il Tas di Losanna, infatti, ha deciso di sqalificare per 9 mesi Simona Halep, ex numero 1 del tennis femminile, per uso incauto di un integratore contaminato.

The Shanghai final between Novak Djokovic and Jannik Sinner is not talked about enough…



This match is a big part of tennis history and will be remembered for many years to come.



This masterclass tennis match from Jannik needs to be studied. 🇮🇹