Tiene ancora banco la vicenda del tennista numero uno al mondo e la presunta crisi con Anna Kalinskaya. Lei a Miami da settimane ormai, non ha mai speso una parola per l’altoatesino e sui social pare abbia sesso di seguirlo da un pò. Le prossime settimane saranno molto importanti per Sinner che dovrà effettuare dei lavori specifici prima della partenza per Melbourne, dove proverà a difendere il titolo degli Australian Open. Lo Slam è previsto dal 12 al 26 gennaio e Jannik non affronterà molto probabilmente alcun match ufficiale prima dello Slam australiano. Nel frattempo anche lui si gode del meritato riposo e indovinate dove?

La notizia fa ben sperare i fan della coppia

Jannik Sinner, 23 anni, si gode una meritata vacanza prima di tornare in campo in vista degli Australian Open 2025 e lo fa in Florida, a Miami, per unirsi alla compagna russa forse? Jannik sarebbe stato avvistato in aeroporto e secondo diversi giornali avrebbe fatto visita alla fidanzata per festeggiare con lei il compleanno. Colpo di scena a Miami dunque? Mentre Anna Kalinskaya festeggia negli Stati Uniti il suo 26esimo compleanno, allenandosi (e non solo) in vista della prossima stagione, pare che Jannik Sinner sia volato proprio in Florida.

Scopriamo tutti i dettali nella pagina successiva