Sinner debutta a Vienna: tutto quello che c’è da sapere su date, avversari e diretta Tv

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo dopo il successo al Six Kings Slam, torneo esibizione in cui è riuscito a battere il suo rivale di sempre e che gli ha permesso di festeggiare un prestigioso bis. L’azzurro è pronto a puntare al primo posto del ranking Atp, occupato da Carlos Alcaraz, iniziando la sua rincorsa proprio dall’Atp 500 di Vienna.

Zverev ha battuto Nadal su terra, Federer su erba, Djokovic su cemento indoor e outidoor: al loro meglio



Alcaraz e Sinner distruggono Zverev pic.twitter.com/H8p9xo0Ha0 — LucaS (@LucaS205320) October 20, 2025

Il torneo austriaco si svolgerà dal 20 al 26 ottobre e Sinner sarà testa di serie numero uno, grazie all’assenza del murciano. Il debutto è contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo, affrontato di recente al Masters 1000 di Shanghai.

Gli ottavi potrebbero riservare un derby italiano con Flavio Cobolli, mentre ai quarti Sinner potrebbe affrontare Alexander Bublik, Alex Michelsen o Francisco Cerundolo. In semifinale il percorso si fa più insidioso con la possibile sfida ad Alex De Minaur o Andrej Rublev, mentre la finale potrebbe vedere l’azzurro contro Alexander Zverev o Lorenzo Musetti.

L’Atp 500 di Vienna sarà trasmesso in esclusiva su Sky, con diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena (dal canale 252 al 257). Il torneo sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e SkyGo.

Sinner, finale di stagione da brividi

Nel ranking Atp, Sinner ha 10.000 punti, mentre Alcaraz guida con 11.340. La vittoria a Vienna permetterebbe all’azzurro di aggiungere altri 500 punti alla sua classifica e di avvicinare lo spagnolo, che in ogni caso resterà saldamente in testa al ranking.

Dopo Vienna, Sinner sarà impegnato all’ATP Masters 1000 di Parigi (27 ottobre – 2 novembre 2025) e alle ATP Finals di Torino (9–16 novembre 2025), dove dovrà difendere i 1.500 punti conquistati nel 2024. La rincorsa al numero uno mondiale inizia ufficialmente da Vienna, e ogni match sarà decisivo per consolidare la leadership nella stagione 2025.

Leggi anche: