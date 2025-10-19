Medvedev, fine dell’incubo: torna a vincere un torneo dopo più di due anni

Il calvario di Daniil Medvedev è finalmente finito. Il russo ha vinto il torneo ATP 250 di Almaty, in Kazakistan, battendo in finale Corentin Moutet con il punteggio di 7-5 4-6 6-3. Un successo che arriva dopo 882 giorni di attesa, l’ultimo risaliva agli Internazionali d’Italia del maggio 2023. Per lui si tratta del 21° titolo in carriera, vinti curiosamente in 21 città diverse, e del ritorno al numero 14 del ranking mondiale.

Medvedev, che non alzava un trofeo dal successo romano del 2023, ha vissuto due anni complessi, tra cali di rendimento, sconfitte pesanti e la crescita di rivali come Sinner e Alcaraz, che hanno ridisegnato le gerarchie del tennis mondiale. La vittoria di Almaty rappresenta così una ripartenza morale e tecnica, un segnale di vitalità dopo un lungo periodo di ombre.

Il torneo kazaco non è stato una passeggiata. Il russo ha dovuto lottare duramente sin dai primi turni, vincendo match complicati contro Walton, Marozsan e Duckworth, tutti chiusi al terzo set. Anche la finale contro Moutet ha seguito lo stesso copione: alti e bassi, momenti di tensione, ma la solidità del vecchio Daniil ha fatto la differenza nei momenti chiave.

Medvedev, una rinascita importante

Grazie a questo successo, Medvedev risale al numero 14 del mondo e al 13 nella Race, con la possibilità di chiudere la stagione tra i primi dieci. Le assenze di Rune e Draper, fermi per infortunio, aprono uno spiraglio concreto per la risalita. Il russo dovrà ora giocarsi le sue carte tra i tornei di Vienna e Parigi-Bercy, dove inseguirà Ruud, Auger-Aliassime e Khachanov, ancora davanti di poche decine di punti.

Dopo 29 mesi di attesa, Daniil Medvedev torna a sorridere. Ad Almaty ha ritrovato non solo la vittoria, ma anche sé stesso. E, forse, ha riaperto un capitolo della sua carriera che sembrava chiuso.

