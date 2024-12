Sinner, la clamorosa risposta a “Sanremo”: “Perché non ci vado”

Anche quest’anno Jannik Sinner è stato invitato al Festival di Sanremo. Lo scorso anno, Amadeus lo voleva a tutti i costi dopo la vittoria agli Australian Open, ma il tennista ha declinato l’invito. E quest’anno la storia si ripete: Sinner non sarà ospite al Festival di Sanremo. Per quale motivo? Il campione lo ha spiegato durante la SuperTennis Awards, serata di gala del tennis italiano, che sarà trasmessa integralmente questa sera su Supertennis. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo le foto)

I protagonisti del “SuperTennis Awards”

Jannik Sinner è stato il grande protagonista dei Supertennis Awards. Durante lo spettacolo c’erano anche Jasmine Paolini, Musetti e Matteo Berrettini. Piero Chiambretti, popolare conduttore televisivo, è stato il presentatore di questa serata che ha regalato al pubblico sorrisi ed emozioni. Senza dubbio, gli occhi erano tutti puntati sul numero 1 della classifica ATP, che quest’anno ha conquistato numerosi successi. (Continua dopo le foto)

"Meglio di così non si poteva finire, no?" 🤩



L'augurio di Jannik #Sinner per il 2025? 👇 Ascoltiamolo ai nostri microfoni 🎤#STAwards 2024 🏅 pic.twitter.com/KrnVZEwivM — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) December 4, 2024

Il siparietto di Sinner e Berrettini al “SuperTennis Awards”

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati protagonisti, oltre che della Coppa Davis, anche in occasione dei SuperTennis Awards. Nell’intervista condivisa con Piero Chiambretti, non sono mancati i momenti divertenti tra i due che hanno dimostrato di avere stima l’uno dell’altro. Spazio anche per le risate quando il conduttore ha chiesto: “Se dovesse rinascere, le piacerebbe essere l’altro?”, entrambi hanno risposto in maniera affermativa anche se per motivi diversi. Jannik Sinner si è lasciato andare ad una risata accompagnata da un “eeeh”. La risposta del tennista ha scatenato una risata al pubblico, che ha capito che il ragazzo faceva riferimento all’aspetto estetico di Berrettini. Poi Sinner ha anche risposto ad una domanda sul Festival di Sanremo.

