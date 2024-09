Carne Simmenthal ritirata dai supermercati: il motivo

Un lotto di Simmenthal è stato ritirato dal mercato, come annunciato in un richiamo pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Nel comunicato è specificato il numero di lotto interessato dal ritiro e soprattutto il motivo per il quale il Ministero della Salute ha preso questa decisione. (Continua…)

Cos’è la Simmenthal

La Simmental è una razza bovina originaria delle valli del fiume Simme, nell’Oberland Bernese nel Canton Berna in Svizzera. Tale razza, però, viene allevata anche in zone come la Germania, l’Austria, la Russia, l’Australia, e l’America latina. La Simmental è storicamente utilizzata per il latte, la carne e come animale da tiro. È particolarmente apprezzata per la rapida crescita dei vitelli, se nutriti adeguatamente.Il colore tradizionale della Simmental è stato variamente definito come “a chiazze rosse e bianche” o “dorato e bianco”, anche se non esiste una specifica colorazione. Nelle ultime ore, un lotto di scatolette Simmenthal è stato ritirato dai supermercati. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)