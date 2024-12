Pier Silvio Berlusconi ha sorpreso Silvia Toffanin presentandosi in studio nella puntata finale di This is me, in onda ieri, mercoledì 4 dicembre 2024, su Canale 5. Berlusconi ha raggiunto la sua compagna e l’ha abbracciata. Poi, ha ringraziato Maria De Filippi, per l’impegno televisivo, e la moglie con una dolcissima dedica. Secondo alcuni però, l’atteggiamento di Silvia Toffanin era strano: la conduttrice è parsa a disagio per la presenza del marito in studio. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Le parole di Pier Silvio Berlusconi a “This is me”

“Sono venuto qua a disturbare professionisti che lavorano. Vi ringrazio per l’accoglienza calorosissima ma io non ho nessun talento”, ha esordito l’ad di Mediaset a This is me. “Siamo qui a celebrare chi il talento ce l’ha veramente. Questa è una sorpresa per tutti voi, per Maria a cui do un bacio, per Silvia. Voglio dirvi solo una cosa: questo spettacolo è qualcosa che ci rende orgogliosi – ha ammesso Pier Silvio -. Amici non ha fatto solo anni di grande televisione, ha scritto una nuova pagina della televisione italiana e con una ventata di freschezza e novità ha cambiato le forme della musica contemporanea italiana e questo è un grande merito. Per noi celebrare questo prodotto è un qualcosa che ci dà orgoglio, ma c’è di più”. E ancora: “Amici porta un messaggio, un insegnamento per le famiglie italiane e per i più giovani: il talento è un dono e come tutti i doni il talento deve essere onorato. C’è solo un modo per farlo: impegno, impegno, impegno. Amici mostra alle nuove generazioni come tutto deve essere onorato con il lavoro sodo e l’impegno. Portatevi a casa questo insegnamento”. Poi la dedica speciale alla moglie. (Continua dopo le foto)

La dedica speciale di Pier Silvio alla moglie

Pier Silvio Berlusconi, per concludere, ha ringraziato Maria De Filippi “che ha reso tutto questo una bellissima realtà. Maria grazie con tutta la mia stima e il mio cuore, sei unica, ti voglio bene”, ha detto l’ad di Mediaset, che poi si è rivolto alla moglie. “Prima di lasciarvi lavorare, voglio ringraziare anche la mia Silvia. Lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi. Non immaginate quanto sia scrupolosa nel suo lavoro, studia, lavora su tutto. È davvero una grande professionista. Grazie Silvia, sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore”, le dolcissime parole di Pier Silvio. Alcuni hanno notato che il comportamento di Silvia Toffanin stonata in tutto questo. Cosa ha fatto la conduttrice?

