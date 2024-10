Sigarette, la tremenda notizia per i fumatori: la proposta che cambia tutto

Il vizio della sigaretta. Qual è il segreto per smettere? Cerotti alla nicotina, sigaretta elettronica, una terapia psicologica, ci sono tanti metodi, ma per qualcuno è una vera e propria impresa. Il fumo di tabacco è uno dei più gravi problemi di salute pubblica al mondo e, secondo i dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità, è responsabile del decesso di 6 milioni di persone ogni anno, che si traducono in 1 decesso ogni 6 secondi. Questo è servito per farvi buttare il pacchetto? Allora sentite questa.

Leggi anche: Ryanair, fiammata durante il decollo: panico e paura a bordo



Leggi anche: Terribile tragedia: muore carbonizzata in un incidente in auto, poi lo spaventoso sospetto



La tremenda notizia per i fumatori

L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), oggi, in conferenza stampa al Senato, ha presentato la campagna #SOStenereSSN, promossa da Aiom, Fondazione Aiom e Panorama della Sanità. La compagna propone un aumento del costo delle sigarette. Una tassa di scopo con due obiettivi: disincentivare l’abitudine al fumo, che è la causa del 90% dei casi di tumore al polmone, e al contempo sostenere con il ricavato il Servizio sanitario nazionale.

Pieno appoggio da parte della vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone, che ha annunciato che presenterà un emendamento in questa direzione nella prossima legge di bilancio.”Chiediamo alle Istituzioni di approvare una tassa di scopo. L’obiettivo – ha spiegato il presidente Aiom Francesco Perrone – è ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse, fino a 13,8 miliardi, da destinare al finanziamento del Ssn. Il tabagismo è un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie”

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva