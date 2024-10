Varie. Ryanair, fiammata durante il decollo: panico e paura a bordo – Continuano le difficoltà per i voli Ryanair, a pochi giorni dall’incidente avvenuto all’aeroporto di Orio al Serio, dove un aereo è atterrato con le gomme esplose, causando danni alla pista e generando dodici ore di caos e ritardi. Un nuovo episodio si è verificato all’aeroporto del Salento, a Brindisi, dove si è registrata una forte fiammata su un velivolo Ryanair durante la fase di decollo per Torino. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terribile tragedia: muore carbonizzata in un incidente in auto, poi lo spaventoso sospetto

Leggi anche: Maltempo, la città distrutta dall’uragano: 600 persone disperse



Ryanair, fiammata durante il decollo a Brindisi: panico e paura a bordo

Il decollo di un volo Ryanair è stato interrotto a causa di un’emergenza. Tutti i passeggeri, fortunatamente illesi, sono stati evacuati dall’aeromobile utilizzando gli scivoli di emergenza e successivamente accompagnati nell’aerostazione. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente. Nel frattempo, sono stati sospesi sia i decolli che gli atterraggi presso lo scalo, mentre sono in corso verifiche sulla pista e sono adottate tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli. (Continua a leggere dopo la foto)

Un altro incidente anche all’aeroporto di Orio al Serio

Momenti di tensione si sono verificati presso l‘aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, martedì 1 ottobre. Durante l’atterraggio di un volo Ryanair proveniente da Barcellona, in Spagna, uno pneumatico dell’aeromobile è scoppiato. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri ha riportato ferite e l’aereo è riuscito a fermarsi sulla pista. A seguito dell’incidente, le autorità aeroportuali hanno deciso di chiudere temporaneamente lo scalo, bloccando sia le partenze che gli arrivi.

“La società Sacbo che gestisce l’Aeroporto Milano Bergamo – si legge in una nota – comunica che, a causa di un aeromobile fermo in pista per problemi tecnici, l’operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura dell’aeroporto Caravaggio.” I vigili del fuoco sono intervenuti per avviare la procedura di evacuazione dei passeggeri. Il danno causato dallo scoppio degli pneumatici ha interessato la pista per circa 450 metri, con la pavimentazione scalfita fino a una profondità di circa un centimetro. Per risolvere rapidamente il problema, è stata incaricata una ditta specializzata per le riparazioni.

La compagnia aerea ha confermato che “il volo FR846 in servizio da Barcellona a Milano Bergamo” ha subito “un problema con gli pneumatici all’atterraggio”. I passeggeri sono stati sbarcati normalmente e l’aereo è attualmente sotto ispezione da parte degli ingegneri, che stanno lavorando per riportarlo in servizio.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva