Sigarette, da oggi cambia tutto: la brutta notizia per i fumatori

Da oggi, giovedì 23 gennaio 2025, cambia tutto sulle sigarette. È arrivata una brutta notizia per tutti i fumatori. Una stangata che mai si sarebbero aspettati. Stando a quanto riportato dall’Agenzia della determinazione ufficiale, la novità sarebbe arrivata in seguito alle richieste di fabbricanti e importatori. (Continua…)

Sigarette, da oggi cambia tutto

Brutta notizia per tutti i fumatori italiani, da oggi cambia tutto per le sigarette. La novità è arrivata in seguito alle richieste, come spiega l’Agenzia della determinazione ufficiale, arrivate sin dall’inizio dell’anno da parte di fabbricanti e importatori. Questi hanno chiesto un aiuto per venire incontro alle spese. La novità non tocca tutti i tipi di sigarette, ma solo alcune marche. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)