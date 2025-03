“Si è arrabbiato”: Affari Tuoi, De Martino e il gesto di stizza

Affari Tuoi continua a dominare gli ascolti su Rai 1 e una parte del merito va senza dubbio a Stefano De Martino. Il conduttore, con la sua spontaneità e il suo talento da showman, riesce a rendere ogni puntata unica, tra battute, momenti di spettacolo e gesti inaspettati. Lo ha dimostrato ancora una volta nella puntata andata in onda domenica 16 marzo, quando ha avuto una reazione esilarante che ha fatto impazzire il pubblico.

La partita di Ilaria

La concorrente della serata era Ilaria, un’insegnante di sostegno che ha giocato per la Valle d’Aosta. Ad affiancarla c’era il fidanzato Matteo, un ragazzo che ha subito attirato l’attenzione per il suo look casual, con una maglietta a maniche corte che metteva in mostra i suoi tatuaggi. La coppia ha mostrato una sintonia perfetta e il pubblico si è immediatamente affezionato a loro. Anche De Martino ha voluto sottolineare la loro intesa, definendoli “una coppia bellissima”.

La partita è iniziata nel migliore dei modi per Ilaria, che ha eliminato pacchi contenenti importi bassi, facendo sperare in una vincita importante. Tuttavia, a metà gioco, la tensione è salita quando ha dovuto dire addio al pacco da 100.000 euro. Matteo ha cercato di sostenerla, mentre De Martino, con la sua solita ironia, ha provato a stemperare la tensione. Ma il momento più esilarante è arrivato quando il conduttore ha sbirciato il contenuto del pacco numero 20: visibilmente sorpreso, ha avuto una reazione di stizza.

