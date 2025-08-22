“Si chiude a 61 milioni”: calciomercato, clamorosa novità sul bomber italiano

Il calciomercato si avvia a conclusione e le squadre si affannano a completare le proprie rose, tra prime, seconde e terze scelte, affari sfumati e giocatori acchiappati al volo quando nessuno se lo aspettava. E ora, una notizia di quelle che fanno tremare i tifosi spariglia le carte: uno dei maggiori bomber del nostro campionato rischia di partire all’improvviso, per la disperazione di Gattuso.

Secondo i rumors, Moise Kean sarebbe pronto a lasciare la Fiorentina per una cifra monstre. Dopo settimane di smentite e trattative sotto traccia, è arrivata una nuova maxi-offerta dall’Arabia Saudita che potrebbe cambiare gli equilibri in casa viola. Un’operazione che, se andasse in porto, cambierebbe profondamente il volto della squadra di Stefano Pioli, appena tornato in panchina a Firenze per dare nuova linfa a un progetto che punta in alto. (continua dopo la foto)

La linea della società guidata da Rocco Commisso è stata chiara fin dall’inizio: nessuna rivoluzione tattica, ma acquisti mirati e intelligenti per puntellare la rosa. L’arrivo di Edin Dzeko, con la sua esperienza e la sua qualità, ha dato peso all’attacco, mentre i giovani Sohm e Fazzini rappresentano investimenti per il futuro del centrocampo.

Il vero colpo a sorpresa, però, è stato l’acquisto di Roberto Piccoli dal Cagliari: 25 milioni più bonus per un centravanti classe 2001 reduce da una stagione in crescita. Un innesto che ha stupito tutti, perché va ad aggiungersi a un reparto già ricco con Dzeko, Beltran, Kouamé e naturalmente Kean.

Questa abbondanza, inevitabilmente, rende meno inverosimile l’idea di una cessione eccellente. E il candidato numero uno è proprio il 24enne attaccante della Nazionale, tornato protagonista dopo stagioni altalenanti tra Juventus e Premier League.

La Saudi Pro League non ha perso tempo. Dopo aver portato a casa Mateo Retegui, l’Al-Qadsiah del tecnico spagnolo Michel sogna di ricomporre un tandem d’attacco tutto azzurro: Retegui-Kean. La scadenza della clausola rescissoria da 52 milioni non è più un ostacolo, perché i sauditi si spingono oltre: 60-61 milioni di euro per convincere la Fiorentina a cedere subito il suo bomber.

Calciomercato, la tentazione della Fiorentina

A certe cifre, la tentazione diventa forte. La società viola realizzerebbe una plusvalenza enorme, ottenendo risorse preziose da reinvestire su più fronti. Per Kean sarebbe anche un salto economico notevole, con un ingaggio da top player e la possibilità di diventare uomo copertina in un campionato che continua a collezionare stelle europee.

Dal punto di vista tecnico, la partenza di Kean rappresenterebbe un rischio non da poco. L’attaccante, rinato sotto la guida di Palladino, è diventato il perno dell’attacco gigliato. La Fiorentina perderebbe fisicità, profondità e gol, ma guadagnerebbe margini per completare la rosa.

Il d.s. Daniele Pradé avrebbe così la possibilità di chiudere almeno due nuovi innesti: uno a centrocampo, dove serve una mezzala di qualità, e uno sulle corsie esterne, per dare alternative al gioco offensivo. Al tempo stesso, il club dovrà alleggerire l’organico cedendo giocatori che non rientrano nei piani: Barak, Sabiri, Brekalo e Ikoné sono tra i principali indiziati a partire. (continua dopo la foto)

Le prossime ore saranno decisive. Se l’offerta saudita verrà formalizzata, la Fiorentina dovrà scegliere tra blindare Kean – confermandolo uomo chiave della stagione – oppure cedere e aprire un nuovo capitolo di mercato con un tesoretto da oltre 60 milioni.

In ogni caso, il segnale è chiaro: la Fiorentina è tornata protagonista non solo in campo ma anche nelle strategie di mercato. E Kean, ancora una volta, si trova a un bivio: restare per guidare la squadra verso l’Europa o volare verso un futuro dorato lontano dall’Italia.

