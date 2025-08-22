Fiorentina show, missione compiuta: ma Kean rovina la festa

La Fiorentina di Stefano Pioli mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai gironi di Conference League. Nell’andata dei playoff, giocata in Slovacchia alla Tatran Aréna di Presov, i viola hanno travolto per 3-0 il Polissya Zhytomyr. Unico neo della serata, l’espulsione di Moise Kean, che adesso rischia una lunga squalifica.

Fiorentina, Pioli batte 3-0 il Polissya e blinda la fase campionato di Conference https://t.co/hT481kpn5b — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) August 21, 2025

La squadra gigliata ha indirizzato il match nei primi trenta minuti: all’8’ il vantaggio è arrivato grazie a un’autorete di Kudryk, sfortunato nel respingere in rete il pallone dopo il palo colpito da Kean. Al 32’ è stato Gosens a firmare il raddoppio su assist di Gudmundsson, al termine di una splendida iniziativa dello stesso Kean.

Pochi istanti prima dell’intervallo l’episodio negativo: Kean ha reagito a un tirata di capelli di Sarapii colpendolo e rimediando il cartellino rosso diretto. Le proteste della panchina viola non hanno cambiato nulla e il VAR non è intervenuto: l’attaccante azzurro salterà il ritorno e rischia diverse giornate di stop per condotta violenta.

Nonostante l’inferiorità numerica, la Fiorentina ha gestito senza affanni e al 69’ ha chiuso definitivamente i conti. In contropiede, servito da Ndour, Gudmundsson ha battuto il portiere ucraino con un diagonale preciso per il 3-0 finale.

Il Polissya ha provato a reagire, ma De Gea ha sempre risposto presente tra i pali, blindando la porta viola. Appuntamento tra una settimana al Mapei Stadium per il ritorno, ma gran parte del lavoro verso la qualificazione è già stato fatto.

Leggi anche: