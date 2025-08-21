Fiorentina, Comisso scatenato: in arrivo un altro attaccante per Pioli

La nuova Fiorentina di Stefano Pioli punta in alto. Dopo il ritorno dell’allenatore che nel 2017 aveva già guidato la squadra, il club di Rocco Commisso ha avviato un progetto ambizioso che mira a rendere la rosa più competitiva possibile. L’obiettivo dichiarato è lottare per un trofeo e avvicinare, nel medio periodo, un piazzamento Champions League.

Per farlo servono rinforzi mirati: l’ultimo giocatore in arrivo è Roberto Piccoli, acquistato dal Cagliari per una cifra record. È in corso la stesura dei documenti, mentre tra domani e sabato l’attaccante svolgerà le visite mediche: Piccoli è già virtualmente un calciatore della Fiorentina.

L’intesa con il Cagliari è stata trovata sulla base di 27 milioni di euro, bonus compresi, con il 10% sulla futura rivendita a favore del club sardo. Se tutti i bonus dovessero scattare, si tratterebbe dell’acquisto più oneroso della storia viola, più del costo sostenuto per Nico Gonzalez nel 2021. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale, e il suo acquisto dimostra come la società vuole alzare l’asticella e dare a Pioli una rosa completa.

Il tecnico aveva chiesto un’altra punta con caratteristiche simili a Moise Kean, anche se la trattativa per Piccoli era iniziata già due mesi fa, ben prima che il Cagliari esercitasse il diritto di riscatto dall’Atalanta. Inizialmente individuato come sostituto di Kean nel caso di cessione, è stato acquistato comunque, a testimonianza della volontà di avere tre centravanti veri in squadra: Dzeko, Kean e Piccoli.

Il classe 2001 piaceva da tempo al club, che ne apprezza il potenziale e la conoscenza della Serie A. Firenze è considerata lo step ideale per la sua crescita, soprattutto nel 3-4-1-2 di Pioli che prevede due punte e un trequartista. (continua dopo la foto)

Nella scorsa stagione Piccoli ha segnato 12 reti complessive, di cui 10 in campionato, diventando il primo italiano nato nel nuovo millennio a raggiungere la doppia cifra in Serie A. Letale di testa, ha realizzato cinque gol in questo modo, come Retegui e Lucca, e ha diviso equamente le marcature tra casa e trasferta (5 e 5).

Con la Fiorentina avrà spazio grazie alla rotazione tra campionato e Coppe. Pioli lo attende al Viola Park per inserirlo subito nei meccanismi di gioco, mentre il club conta su di lui come futuro punto di riferimento dell’attacco. Il suo acquisto mostra la volontà dei Viola di puntare su giovani italiani pronti a imporsi ai massimi livelli.

