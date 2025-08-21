Milan, tifosi infuriati per l’acquisto di Boniface: “Una follia”

L’arrivo di Victor Boniface al Milan è ormai certo, ma tra i sostenitori rossoneri non regna l’euforia. L’attaccante del Bayer Leverkusen è pronto a sbarcare a Milano per gli ultimi dettagli contrattuali, ma sui social fioccano dubbi e critiche. Le preoccupazioni principali riguardano soprattutto la salute del giocatore e il suo carattere, fattori che spingono alcuni tifosi a frenare l’entusiasmo per un colpo che il club spera possa rinforzare l’attacco.

É tutto fatto per #Boniface, atteso viaggio e visite mediche.

🍾🍾🍾



via @lucacohen pic.twitter.com/5ESRTPa17W — Milan Zone (@theMilanZone_) August 21, 2025

Tra i commenti più diffusi sui social, emergono le paure per la carriera travagliata del nigeriano: “Due crociati rotti“, scrive un tifoso, evidenziando i gravi infortuni subiti in passato. Altri mettono in luce i problemi caratteriali.

“Si dice che il suo carattere sia molto difficile e che si sia scontrato con i membri del team in diverse occasioni”. Le cifre della stagione 24/25 alimentano ulteriormente i dubbi: 75 giorni di stop, 19 partite giocate e 8 gol segnati. Per molti, il problema non è solo la qualità, ma la continuità fisica e la capacità di reggere la pressione a lungo termine.

I tifosi più cauti temono che Boniface non possa esprimersi ai massimi livelli dopo gli infortuni passati. “Nessun giocatore con un doppio crociato nella injury history torna ad altissimi livelli“, scrive un sostenitore. Altri, pur ammettendo le qualità del 24enne, sottolineano come l’incognita sulla salute sia enorme e possa condizionare la stagione del Milan.

Nonostante ciò, il club rossonero sta chiudendo l’affare, convinto che il talento del giocatore possa fare la differenza in Serie A. L’agente di Boniface è atteso a Milano per definire gli ultimi dettagli e completare il trasferimento.

Il Milan spera che, superati i timori legati agli infortuni, l’attaccante nigeriano possa integrarsi rapidamente nel gruppo e diventare un’alternativa importante per il reparto offensivo. La tifoseria, intanto, resta in attesa di conferme, divisa tra entusiasmo e preoccupazione per la nuova scelta rossonera.

Leggi anche: