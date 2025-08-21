Icardi nella bufera: ferisce a testate un tifoso, i motivi del folle gesto

Mauro Icardi è nella bufera per un episodio accaduto in Turchia. L’attaccante vive un periodo delicato, fra il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi e la guerra legale con l’ex moglie Wanda Nara, segnata da accuse e insulti reciproci sui social. La pressione mediatica e i problemi personali sembrano avere pesato sullo stato emotivo dell’attaccante argentino, che ieri sera a Istanbul si è reso protagonista di un gesto folle.

Follia di #mauro icardi in Turchia: perde la pazienza e dà una testata a un tifoso che chiedeva una foto https://t.co/RaQxMi0zzb — Leggo (@leggoit) August 21, 2025

Una situazione che rischia di macchiare in modo indelebile la carriera e l’immagine di un calciatore che già in passato ha affrontato molti problemi, come accaduto all’Inter. E per molti, le maggiori responsabilità le aveva proprio la sua ex consorte, soprattutto per le dichiarazioni rilasciate in Tv contro i compagni di squadra in nerazzurro. (continua dopo la foto)

Secondo quanto riportato dal sito turco Fanatik, Icardi si trovava all’uscita di un locale insieme alla fidanzata Eugenia Suarez e ai figli quando un tifoso del Galatasaray si è avvicinato per chiedere una foto. L’attaccante, circondato dalla folla, ha reagito con una testata, gesto ripreso in video e diventato virale sui social. Dopo l’aggressione, Icardi si è allontanato insieme alla compagna senza rilasciare dichiarazioni.

Al momento né il Galatasaray né il giocatore hanno commentato l’accaduto, ma l’episodio ha già scatenato una valanga di reazioni, sia in Turchia sia a livello internazionale. Il nervosismo dell’argentino sembra accentuato dalle recenti vicende personali e dal lungo periodo di inattività forzata.

Oltre ai problemi sul campo, Icardi continua la battaglia legale con Wanda Nara, dalla quale si è separato lo scorso anno tra accuse reciproche di tradimento. La showgirl ha intrapreso una relazione con il rapper L-Gante, mentre Icardi vive la sua storia con Eugenia Suarez. I due ex coniugi si scambiano continuamente frecciate e commenti duri sui social, alimentando ulteriormente il clima di tensione attorno alla vita privata dell’attaccante. (continua dopo la foto)

Questo nuovo episodio rischia di aggravare la percezione pubblica di Icardi, che da talento indiscusso deve ora fare i conti con la gestione della propria immagine e con la necessità di recuperare forma e concentrazione in vista della ripresa delle competizioni. La società turca e il suo staff tecnico dovranno valutare attentamente come gestire il giocatore, evitando che episodi simili possano ripetersi e compromettere la serenità dello spogliatoio.

