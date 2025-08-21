Roma, che problema per Gasperini: le ultime novità sull’infortunio di Bailey

Roma, quanti problemi per Gian Piero Gasperini: il mercato non porta ancora l’attaccante richiesto, e ora arriva un’altra tegola. Leon Bailey, colpo importante per i giallorossi, si ferma per un problema muscolare che rischia di tenerlo lontano dal campo per diverse settimane. Una situazione che alimenta tensione e incertezza, mentre la squadra cerca di prepararsi al meglio all’inizio della stagione.

Secondo il bollettino ufficiale della Roma, l’esterno giamaicano ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro durante l’allenamento del 20 agosto. Al momento non è prevista alcuna operazione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per capire l’entità del problema. Bailey ha già iniziato le cure al centro sportivo Fulvio Bernardini, ma lo stop sarà almeno di un mese.

Il timore, in casa giallorossa, è che la lesione possa essere più profonda del previsto. La speranza è che non si ripeta un caso “alla Lukaku”: l’attaccante belga, vittima di una lesione di alto grado allo stesso muscolo, dovrà restare fermo fino a gennaio.

La certezza sui tempi di recupero arriverà soltanto con la risonanza, attesa tra oggi e dopodomani. I primi esami escludono al momento una lesione grave come quella di Lukaku, ma i medici non vogliono sbilanciarsi. L’ipotesi più ottimistica è che Bailey torni disponibile a fine settembre, evitando qualsiasi intervento chirurgico.

Per ora, la notizia positiva è proprio questa: nessun bisturi, solo fisioterapia e riabilitazione mirata. Resta però l’amarezza per un avvio di stagione già segnato dalle difficoltà.

La Roma deve ora fare i conti con l’assenza di un giocatore che doveva dare velocità e imprevedibilità all’attacco. Gasperini attende rinforzi, ma il mercato non ha ancora consegnato la punta di peso richiesta da settimane. Senza Bailey e con un reparto offensivo incompleto, il tecnico dovrà ancora una volta reinventare la squadra.

