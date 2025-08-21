Home | Inter e Torino hanno trovato l’accordo per il centrocampista: i dettagli dell’affare

Inter, si conclude finalmente una delle operazioni più complesse per il mercato nerazzurro. Marotta e Ausilio cercavano da settimane una soluzione, dopo che da tempo avevano comunicato al loro giocatore di non essere più nei progetti futuri del club e dell’allenatore. E ora, dopo tanti rifiuti da parte del centrocampista, si è giunti finalmente a una soluzione. Anche se non è la migliore per la società nerazzurra.

Tanto sappiamo tutti che lunedì segnerà lui contro di noi e che l'anno prossimo ce lo ritroviamo nuovamente in rosa. #Asslani https://t.co/FGAaQK9I6T — Emanuele 🖤💙⭐️⭐️ (@ele9222) August 21, 2025

Kristjan Asllani lascia l’Inter dopo una stagione in cui non è riuscito a crescere come la società sperava. Il giovane centrocampista, non è riuscito a imporsi nel cuore del centrocampo nerazzurro, faticando a trovare continuità. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, la soluzione è stata finalmente trovata: per Asllani si apre una nuova sfida al Torino, con la speranza di rilanciarsi e dimostrare il proprio valore lontano da Milano.

Come riportato da Sky Sport e confermato da Fabrizio Romano, l’operazione è praticamente conclusa. Il regista dell’Inter passerà ai granata con un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, comprensivo di diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

L’Inter manterrà inoltre una percentuale del 20% sulla futura rivendita, potendo sfruttare in parte eventuali plusvalenze. Asllani sosterrà nelle prossime ore le visite mediche di rito a Torino, dopodiché arriveranno firme e ufficialità. Nel caso il Torino eserciti il riscatto, il contratto del giocatore diventerà triennale. (continua dopo la foto)

Kristjan Asllani arriva a Torino con l’obiettivo di rilanciarsi sotto la guida di Marco Baroni, tecnico che punta su qualità tecniche e duttilità del giovane centrocampista. L’operazione chiude la lunga telenovela che aveva visto il calciatore vicino anche al Bologna. Il Torino spera che il classe 2002 possa finalmente esprimere il potenziale che in nerazzurro non è mai riuscito a mostrare con continuità.

Per Asllani, il passaggio al Torino rappresenta un’occasione per accumulare minuti, crescere in campo e riconquistare fiducia, elementi mancati durante la sua esperienza all’Inter. Il club granata punta su di lui come pedina importante per il centrocampo, con la speranza che la nuova squadra e un contesto più tranquillo possano favorire la definitiva esplosione del talento albanese.

