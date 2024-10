Jannik Sinner ha iniziato bene la sua seconda avventura in terra asiatica. Dopo la magnifica finale persa con Carlos Alcaraz a Pechino, il nostro numero uno si è imposto all’esordio del torneo di Shanghai mostrando un’ottima condizione fisica. Il campione azzurro ha sconfitto il giapponese Taro Daniel, attuale numero 93 del mondo, imponendosi nettamente nel primo set con un nettissimo 6-1. Una superiorità schiacciante per Jannik, che ha incamerato il parziale in meno di 25 minuti.

Jannik Sinner playing some BRILLIANT defensive tennis against Daniel in Shanghai.



Gliding around the court as light as a feather.



Cat-like reflexes to chase down those overheads.



Classic forehand slap shot winner to win the point.



Scary. 🇮🇹🦊

Una partenza decisa, come è abbastanza consueto per Sinner, che gli ha consentito di non spendere eccessive energie. Nel secondo set Daniel ha tentato il tutto per tutto alzando l’intensità del suo gioco ma Sinner è rimasto in controllo, nonostante un passaggio meno brillante. Un break decisivo gli è valso il match, chiuso con il punteggio di 6-1 6-4. Jannik avanza così agli ottavi del torneo, che lo vede favorito per la vittoria finale insieme all’amico-rivale Alcaraz e con Zverev come possibile terzo incomodo.

