Shanghai, Cobolli tiene duro nelle difficoltà e riesce a rimontare una partita complicata contro Stan Wawrinka. 6-7 7-6 6-3 il punteggio finale per il nostro rappresentante. Sembrava una grande occasione per Cobolli quella di affrontare uno tennsita dal grande palmares, ma che non stava attraversando un eccezionale momento di forma. Invece l’esperto tennista svizzero ha mostrato un’inaspettata solidità in campo, sorprendendo il nostro tennista che forse non si aspettava un Wawrinka così in palla.

22yo Flavio Cobolli stays tough and comes back to beat 39yo Stan Wawrinka 6-7(6), 7-6(4), 6-3 and reach the 3rd round in Shanghai against… Novak Djokovic.



Stan was great tonight. Good to see.



Cobolli improves to 18-9 in deciding sets this year. pic.twitter.com/NIUwVmkv8s — José Morgado (@josemorgado) October 7, 2024

L’ex campione Slam ha mostrato sprazzi della sua classe, non lasciando mai l’iniziativa al nostro tennista, forse non al massimo delle sue possibilità ma come sempre combattivo in campo. La partita è stata molto equilibrata sino a partire dal primo set, approdato al tie break dopo un sostanziale equilibrio sui servizi. Lì Wawrinka ha messo il turbo e si è subito portato sul 4-1 per poi concludere il set 7-6.

Shanghai, Flavio Cobolli rimonta con coraggio

Nel secondo parziale Cobolli è sembrato a tratti spaesato, e come ha commentato l’ottimo Bertolucci a volte ha optato per scelte poco comprensibili. Dopo aver sprecato tre palle break consecutive che lo avrebbero portato a servire per il set, l’atleta azzurro ha comunque tenuto duro ed è approdato al secondo tie break della serata. Lì ha piazzato l’accelerata decisiva, aggiudicandosi il parziale 7-6.

Una tenacia decisiva, quella mostrata dal nostro tennista, perché dopo aver perso il secondo set Wawrinka è calato soprattutto fisicamente. Cobolli ha subito preso il largo portandosi sul 3-0. Poi la partita è continuata sui servizi, ma Flavio ha rischiato grosso quando ha dovuto fronteggiare tre palle break sullo 0-40. Per fortuna il nostro tennista ha avuto sangue freddo ed è arrivato a servire per il match sul 5-3. Un turno di battuta poco combattuto, perché Wawrinka aveva dato tutto. E l’azzurro ha chiuso sul 6-3.

