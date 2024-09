Coppa Davis, Cobolli pronto in caso di forfait di Arnaldi

Coppa Davis, a casa Azzurri si respira un clima di apprensione in vista della prossima sfida di Coppa contro il Belgio, poiché potrebbe non essere disponibile Matteo Arnaldi. Il tennista ligure ha riportato un infortunio alla caviglia durante l’ultima partita vinta contro Thiago Monteiro: resta in dubbio per il match. Questo potrebbe costringere il capitano Filippo Volandri a escluderlo e sostituirlo con Flavio Cobolli, che avrebbe così la sua prima opportunità nella competizione per l’Insalatiera. Cobolli dovrebbe affrontare Zizou Bergs, considerato il miglior singolarista belga.

Bergs, attualmente numero 72 del mondo, ha già giocato contro Cobolli al secondo turno degli US Open, perdendo contro il toscano con un punteggio di 4-6, 6-3, 7-5, 6-3. Tuttavia, il belga ha dimostrato la sua forza nelle sfide di Davis contro la Croazia, contribuendo alla qualificazione della squadra belga alla fase a gironi.

Nel secondo singolare, è prevista la presenza di Matteo Berrettini, che si è distinto contro il Brasile. Berrettini affronterà Raphael Collignon o Alexander Blockx. Collignon, classificato 194° nell’ATP, ha debuttato perdendo contro i Paesi Bassi, mentre Blockx, al momento numero 253 del ranking mondiale, è rimasto in panchina nonostante le sue vittorie agli Australian Open juniores nel 2023 e la sua partecipazione alla finale del doppio.

Nel doppio, la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronterà Sander Gille e Joran Vliegen, attualmente 32° nel mondo e undicesimi nella Race di specialità. Gille e Vliegen rappresentano una minaccia considerando la loro storica vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo e il loro record impeccabile in Davis.