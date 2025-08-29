Serie A, stasera la seconda giornata: apre Cremonese-Sassuolo, poi Lecce-Milan

La seconda giornata di Serie A 2025/26 si apre stasera alle 18.30 con la sfida tra Cremonese e Sassuolo. Le due neopromosse hanno iniziato il campionato con risultati opposti: i grigiorossi hanno espugnato San Siro battendo il Milan, mentre i neroverdi si sono arresi al Napoli campione d’Italia.

Il tecnico Nicola dovrebbe confermare gran parte della formazione vittoriosa a Milano: nel 3-5-2 spazio al trio difensivo Terracciano-Baschirotto-Bianchetti, con Zerbin e Pezzella sulle fasce e Grassi in cabina di regia. Davanti scalpita il neoacquisto Sanabria, in ballottaggio con Bonazzoli (non in perfette condizioni fisiche) e De Luca.

Il Sassuolo di Fabio Grosso risponderà con il consueto 4-3-3, confermando il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté. In difesa spazio a Walukiewicz, Romagna, Muharemovic e Doig, mentre in mezzo al campo potrebbe esserci l’esordio dell’ex Milan Aster Vranckx, accanto a Lipani e Boloca.

🎙 Massimiliano Allegri discusses…









Milan a Lecce con la rosa ridotta

Alle 20.45 riflettori puntati sul Milan, atteso al Via del Mare contro il Lecce. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese, Allegri cerca il riscatto ma dovrà fare i conti con numerose assenze.

Non saranno della partita Rafael Leao (atteso dopo la sosta) e Ardon Jashari, fermato da una frattura al perone che lo terrà fuori almeno due mesi. Anche Pulisic non è al meglio, mentre Gimenez, nonostante le voci di mercato, guiderà l’attacco.

Il probabile 3-5-2 rossonero vedrà Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, con De Winter pronto a subentrare. A centrocampo ancora titolare Modric, affiancato da Fofana e Loftus-Cheek, con Estupinan a sinistra e Musah favorito su Saelemaekers a destra.

GENOA, ITALY – AUGUST 23: Francesco Camarda of Lecce reacts during the Serie A match between Genoa CFC and US Lecce at Luigi Ferraris Stadium on August 23, 2025 in Genoa, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Lecce con Camarda titolare

Il Lecce di Eusebio Di Francesco proverà a sfruttare il fattore campo e a centrare la prima vittoria dopo lo 0-0 col Genoa. Al centro dell’attacco ci sarà il giovane talento Francesco Camarda, in prestito proprio dal Milan, supportato da Tete Morente e Banda.

In mezzo al campo agiranno Ramadani in regia con Coulibaly e Berisha mezzali, mentre in difesa spazio per Veiga e Gallo sugli esterni e la coppia Tiago Gabriel-Gaspar al centro.

Una serata già decisiva

Dopo l’avvio difficile, il Milan non può permettersi un altro passo falso: due sconfitte in avvio di campionato rischierebbero di complicare subito la stagione. Di fronte, però, ci sarà un Lecce giovane e affamato, pronto a sorprendere con il talento di Camarda.

