Fiorentina, rimonta da brividi: 3-2 al Polissya e qualificazione in Conference League

La serata europea della Fiorentina ha preso una piega inattesa nei primi 45 minuti della sfida di ritorno contro il Polissya, valida per l’accesso ai gironi di Conference League. Forte del 3-0 dell’andata, la squadra di Stefano Pioli è scesa in campo con un atteggiamento molle e distratto, chiudendo il primo tempo sotto di due reti.

Dopo appena due minuti, un errore di Comuzzo e l’uscita mal calibrata di De Gea hanno spianato la strada a Nazarenko, bravo a insaccare a porta vuota. Il raddoppio ucraino è arrivato al 13’: splendida giocata di Talles Costa sulla destra, cross respinto da Pablo Marí e conclusione al volo di Andriyevskiy, che ha infilato un sinistro sotto l’incrocio.

La svolta nella ripresa

Nella ripresa Pioli ha corretto l’assetto con i cambi, e la Fiorentina ha progressivamente preso il controllo della gara. Il gol di Dodô al 79’ ha dato fiducia e spinta ai viola, che nel finale hanno completato una rimonta incredibile.

All’86’ ci ha pensato il capitano Luca Ranieri a firmare il pareggio con una zampata sotto misura, mentre a chiudere definitivamente i conti è stato Edin Dzeko allo scadere, siglando il 3-2 che ha fatto esplodere il Franchi.

Viola ai gironi di Conference League

Con questa vittoria sofferta, la Fiorentina si qualifica alla fase a gironi della Conference League, confermando la propria presenza in Europa anche in questa stagione. Una serata a due facce: dall’incubo del primo tempo alla gioia liberatoria della rimonta, che regala a Pioli e ai suoi giocatori una qualificazione ricca di significato.

