Il Napoli sogna un nuovo affare in stile McTominay. Un anno fa il club azzurro approfittò della sovrabbondanza nella rosa del Manchester United per assicurarsi lo scozzese, rivelatosi poi decisivo nella stagione. Ora, secondo quanto riportato da Il Mattino, il ds Giovanni Manna avebbe sondato la possibilità di arrivare a Kobbie Mainoo nel corso dei colloqui per Rasmus Hojlund.

Kobbie Mainoo was supposed to be the future of Manchester United 🫠👹 pic.twitter.com/bWyXBY4357 — LiveScore (@livescore) August 27, 2025

Le condizioni del giocatore

Il centrocampista inglese classe 2005 è considerato tra i talenti più promettenti del club, ma al momento è ai margini del progetto tecnico di Ruben Amorim, che gli preferisce Casemiro e Bruno Fernandes. Nel giro della Nazionale di Tuchel, Mainoo non può permettersi a lungo un ruolo da comprimario e la prospettiva di lasciare Manchester diventa sempre più concreta.

Concorrenza e costi elevati

Sul giocatore non ci sarebbe solo il Napoli: anche la Roma ha manifestato interesse. Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa per i costi. Lo United valuta Mainoo intorno ai 70 milioni di euro, cifra che ha già spaventato club come il Chelsea.

Per questo motivo, un’eventuale trattativa potrebbe concretizzarsi solo con formule alternative all’acquisto a titolo definitivo, come prestito con diritto o obbligo di riscatto. Decisiva, in ogni caso, sarà la volontà del giocatore, che potrebbe vedere nel Napoli una destinazione ideale grazie alla partecipazione in Champions League e alle ambizioni di vertice della squadra.

Ultime ore di mercato

Mainoo viene valutato come un’opzione last minute per arricchire la qualità tecnica del centrocampo azzurro. Molto dipenderà dalle evoluzioni degli ultimi giorni di mercato e dalle scelte dello stesso giocatore, che deve decidere se restare a lottare per un posto a Manchester o tentare una nuova avventura in Serie A.

