Statistiche e quote aggiornate: Cremonese-Sassuolo allo Zini

La stagione 2025-26 della Serie A entra nel vivo con la sfida tra Cremonese e Sassuolo, valida per la seconda giornata di campionato. Il match si disputerà allo Stadio Zini di Cremona venerdì 29 agosto 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. L’evento rappresenta per entrambe le squadre un banco di prova importante, con la Cremonese reduce da una vittoria significativa e il Sassuolo chiamato a riscattare la sconfitta dell’esordio.

Presentazione della sfida: il contesto di Cremonese-Sassuolo

Il confronto tra Cremonese e Sassuolo si preannuncia equilibrato e carico di aspettative. I padroni di casa, guidati da Davide Nicola, sono reduci da un clamoroso successo a San Siro, dove hanno superato per 2-1 il Milan di Massimiliano Allegri. Gli ospiti, allenati da Fabio Grosso, arrivano invece da una sconfitta nella prima giornata contro i campioni d’Italia del Napoli di Antonio Conte. Entrambe le squadre cercano conferme: la Cremonese vuole consolidare la sua posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Sassuolo è alla ricerca dei primi punti stagionali.

Analisi delle statistiche: precedenti, forma e rendimento stagionale

Lo storico degli scontri tra le due formazioni dal 2000 ad oggi conta 12 partite disputate tra Serie A, Serie B, Serie C1 e Serie C2. Il bilancio complessivo vede:

4 vittorie Sassuolo

5 vittorie Cremonese

3 pareggi

Lo scorso anno, le squadre si sono affrontate in Serie B senza che il Sassuolo riuscisse a imporsi: una sconfitta per 4-1 al Mapei Stadium e un pareggio al ritorno a Cremona. Analizzando le gare giocate allo Zini:

1 vittoria Sassuolo

2 vittorie Cremonese

3 pareggi

Degna di nota la difficoltà del Sassuolo ad espugnare il campo della Cremonese: l’ultimo successo risale al 28 ottobre 2007, mentre l’ultima affermazione dei padroni di casa è del 14 gennaio 2007.

Allenatori e precedenti con le rispettive avversarie

La partita segna il primo confronto ufficiale tra Davide Nicola e Fabio Grosso. Analizzando i precedenti individuali:

Nicola contro il Sassuolo : 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte

contro il : 5 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte Grosso contro la Cremonese: 4 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta

Un equilibrio che aggiunge ulteriore interesse alla sfida, considerando la capacità dei due tecnici di preparare al meglio le partite importanti.

Quote principali e mercato delle scommesse

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote equilibrate, rispecchiando l’incertezza della vigilia. Le quote medie pubblicate sono:

Esito Quota media Vittoria Cremonese – Pareggio – Vittoria Sassuolo –

Al momento non sono disponibili valori numerici precisi, ma l’equilibrio dei precedenti e lo stato di forma attuale delle due squadre suggeriscono che i mercati principali, come esito finale e doppia chance, siano particolarmente aperti a ogni risultato. Gli operatori segnalano particolare attenzione anche ai mercati goal/over, visto il recente rendimento offensivo della Cremonese e la volontà del Sassuolo di riscattarsi dopo l’esordio negativo.

Tendenze e curiosità: numeri e statistiche da conoscere

Diversi dati emergono dalla storia di questa sfida:

Negli ultimi cinque confronti diretti, la Cremonese non ha mai perso in casa contro il Sassuolo .

non ha mai perso in casa contro il . La Cremonese ha segnato almeno un gol in tutte le ultime tre partite casalinghe contro i neroverdi.

ha segnato almeno un gol in tutte le ultime tre partite casalinghe contro i neroverdi. Il Sassuolo non vince a Cremona da quasi 18 anni.

non vince a da quasi 18 anni. L’arbitro Marco Guida ha già diretto entrambe le squadre: 3 volte la Cremonese (2 sconfitte, 1 vittoria), 18 volte il Sassuolo (5 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte).

Questi trend sottolineano come la trasferta allo Zini sia sempre stata complessa per il Sassuolo, mentre la Cremonese appare particolarmente efficace tra le mura amiche.

In conclusione, la sfida tra Cremonese e Sassuolo si preannuncia combattuta e ricca di spunti statistici. L’equilibrio nei precedenti e le attuali condizioni di forma rendono difficile prevedere l’esito finale, ma le quote e i numeri evidenziano quanto sia imprevedibile questo confronto della seconda giornata di Serie A.