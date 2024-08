Milan-Torino: le ultimissime e le probabili formazioni della sfida di San Siro tra i rossoneri e i granata, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Due esordi in panchina per il Milan e il Torino – Fonseca e Vanoli – rendono la partita particolarmente interessante anche sotto questo aspetto.

In casa Milan, Fonseca dovrebbe confermare il 4-2-3-1 sperimentato in tutto il pre-campionato. Pulisic si è allenato a parte, ma non desta preoccupazioni e dovrebbe essere regolarmente in campo dall’inizio. In attacco, Morata è favorito per partire titolare al centro dell’attacco, con Jovic primo cambio. Come annunciato da Fonseca in conferenza stampa, Reijnders e Pavlovic non saranno schierati dal primo minuto, mentre per Emerson Royal l’esordio è rimandato a causa di problemi burocratici. Calabria sarà titolare sulla fascia destra.

Per il Torino, Vanoli esordirà con un 3-5-2. Coco sarà titolare in difesa, mentre in attacco si prevede l’impiego di Sanabria al fianco di Zapata. Vlasic potrebbe iniziare dalla panchina, con Ricci, Ilic e Linetty pronti a formare il trio di centrocampo.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli