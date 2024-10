Milan-Udinese probabili formazioni della partita di serie A in programma domani sabato 19 ottobre alle 18 allo stadio di San Siro a Milano. Match delicato per i rossoneri di Fonseca, che cercano al continuità dopo un inizio di stagione in chiaroscuro: incontreranno un’Udinese altrettanto alla ricerca di certezze, dopo un avvio sopra le aspettative che è valso il momentaneo terzo posto in classifica in coabitazione con Juventus e Lazio.

Milan, Fonseca ha scelto: la verità su Abraham – Il Milan è pronto a scendere in campo per la partita contro l’Udinese. Il match è in programma domani a San Siro alle ore 18.00

E’ ormai tutto pronto per il ritorno in campo del Milan di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese nell… pic.twitter.com/cmj8giZgMf — gazzettaRossonera (@gazz_rossonera) October 18, 2024

Le probabili formazioni

Fonseca è senza lo squalificato Hernandez: sulla sinistra dovrebbe vedersi Terracciano, ballottagio con Jimenez finora poco utilizzato. Tomori potrebbe osservare un turno di riposo: al centro della difesa con Gabbia è pronto Pavlovic. Più Morata del recuperato Loftus-Cheek nei 3 dietro ad Abraham, che dovrebbe essere confermato al centro dell’attacco. Pulisic e Chukwueze non sono al meglio, ma dovrebbero essere entrambi a disposizione, con l’americano pronto dal primo minuto. Runjaic ritrova Thauvin: smaltita la contusione all’anca, il francese potrebbe essere il partner di Lucca in attacco. Giannetti sfida Touré per una maglia da titolare nel terzetto difensivo, nessun cambio invece a centrocampo e sulle fasce per i bianconeri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca.

Squalificati: Hernandez

Indisponibili: Bennacer, Calabria, Florenzi, Sportiello

Ballottaggi: Pavlovic 55%-Tomori 45%, Terracciano 55%-Jimenez 45%, Abraham 60%-Loftus-Cheek 40%

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Kristensen, Sanchez

Ballottaggi: Touré 55%-Giannetti 45%

Runjaic ritrova Thauvin: smaltita la contusione all’anca, il francese potrebbe essere il partner di Lucca in attacco. Giannetti sfida Touré per una maglia da titolare nel terzetto difensivo.

Leggi anche: