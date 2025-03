Marzo 2025 si preannuncia un mese decisivo per la Serie A, con sfide imperdibili che potrebbero influenzare la corsa allo scudetto, alla Champions League e alla salvezza. Le big del campionato si affrontano in match ad alta tensione che sveleranno molto del loro destino finale. Tra derby infuocati e scontri diretti tra le prime in classifica, i tifosi possono aspettarsi spettacolo e colpi di scena. Quali sono le partite più attese? Quali incontri potrebbero cambiare le sorti della stagione? Andiamo alla scoperta dei big match del mese. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Atalanta-Inter

Il match tra Atalanta e Inter, in programma domenica 16 marzo alle 20:45 e valido per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà un vero e proprio scontro Scudetto. La vittoria dei bergamaschi contro la Juventus ha confermato la candidatura della formazione allenata da Gian Piero Gasperini per la prima posizione. Attualmente, gli uomini di Inzaghi sono in testa a quota 61 punti, con tre lunghezze di vantaggio sull’Atalanta. Una vittoria domenica potrebbe creare un distacco importante in vista del rush finale. Al contrario, tre punti casalinghi per la Dea vorrebbero dire aggancio e quindi ferma volontà di giocarsi tutte le carte fino alla fine.

L’Inter ha lo svantaggio dell’impegno infrasettimanale di Champions, in programma martedì 11 marzo a San Siro contro il Feyenoord. Inzaghi, forte di una qualificazione già indirizzata dopo la vittoria dell’andata, sta già impostando un discreto turnover. Intervenuto dopo il successo contro i bianconeri, Gasperini ha suonato la carica in vista del big match contro l’Inter: “Domenica giochiamo una partita che non era mai capitata all’Atalanta, con la possibilità del primo posto a questo punto della stagione. Ci mancano 10 partite e 6 le giocheremo in casa. Il nostro stadio fino ad ora non è stato propriamente un fortino, se riusciremo ad invertire questa rotta avremo molte più possibilità“.

Bologna-Lazio

Sempre in programma domenica 16 marzo e valida per la ventinovesima giornata di campionato, la partita che vedrà affrontarsi Bologna e Lazio è un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto. Le due compagini, insieme alla Juventus, sono le pretendenti favorite per l’ultimo piazzamento Champions. I rossoblù hanno appena raggiunto – contro il Verona – la prima vittoria in trasferta del 2025 e – a quota 50 punti – si godono una classifica inaspettata. Vincenzo Italiano ha fame e non si tira indietro, annunciando con chiarezza gli obiettivi della squadra: “L’obiettivo dichiarato è quello di entrare in Europa. In queste ultime partite dobbiamo dare il massimo e raggiungere una delle tre Coppe“.

D’altra parte la Lazio, dopo aver battuto il Milan a San Siro ha rafforzato la propria candidatura per un posto in Champions League. Giovedì i biancocelesti saranno impegnati contro il Viktoria Plzen per il ritorno degli ottavi di Europa League: una settimana di fuoco in vista del big match di domenica contro il Bologna, che probabilmente sancirà quale sarà la squadra più affamata per andare a rincorrere un posto in Champions.

Napoli-Milan

Quella tra Napoli e Milan, in programma domenica 30 marzo e valida per la trentesima giornata di Serie A, sarà una partita importante per il destino di entrambe le formazioni, anche se inseguono obiettivi diversi. La vittoria casalinga di misura (2-1) contro la Fiorentina ha rinnovato una certezza: il Napoli darà battaglia all’Inter per lo Scudetto fino all’ultima giornata. Sotto solamente di un punto ai nerazzurri, la compagine allenata da Antonio Conte ha confermato a sé stessa e agli altri la ferma volontà di dedicare anima e sangue a questo obiettivo.

Il Milan, d’altra parte, è in una condizione di classifica deprimente, ma non ancora compromessa. La vittoria in rimonta contro il Lecce potrebbe aver dato nuova linfa vitale ai giocatori rossoneri, che nelle ultime 10 partite di campionato potrebbero provare una proibitiva rincorsa al quarto posto, attualmente distante otto punti. In ogni caso, la certezza è che la formazione di Conceicao deve muoversi dalle sabbie mobili dell’attuale nono posto ricoperto in classifica. A romanzare ancora di più questo big match c’è anche un fattore derby. Sgambettando il Napoli al Maradona, i rossoneri fornirebbero un assist clamoroso ai cugini nerazzurri nella volata Scudetto.

