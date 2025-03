Il Lecce butta via la vittoria con due errori da matita rossa: il Milan, dopo i brividi, respira

Lecce-Milan 2-3, i salentini avanti di due reti si fanno rimontare dai rossoneri per via di errori imperdonabili: il Diavolo, sbiadito, si salva al “Via del Mare”. Un viaggio all’inferno e ritorno per il Milan, che dopo tre sconfitte consecutive ritrova la vittoria in campionato nel modo più incredibile. Al Via del Mare, i rossoneri battono il Lecce 3-2 con una rimonta fulminea in 13 minuti, ribaltando il doppio svantaggio firmato Krstovic grazie a un autogol di Gallo e alla doppietta di Pulisic.

Gol annullato, poi la doccia fredda di Krstovic

Nemmeno il tempo di prendere le misure che il Milan passa subito in vantaggio: al 49° secondo, Gimenez insacca su assist di Theo Hernandez, ma il VAR annulla per fuorigioco del “Bebote”. Passano solo cinque minuti ed è il Lecce a colpire: errore di Reijnders a centrocampo, ripartenza fulminea dei salentini e Krstovic lascia partire un destro imprendibile da fuori area. Sportiello, titolare al posto dello squalificato Maignan, non può nulla: 1-0 Lecce e lo stadio esplode.

Il Milan non brilla, ma nemmeno demerita. Dopo il gol annullato a Gimenez, arriva un’altra rete invalidata: questa volta è Gabbia a insaccare di testa su calcio piazzato, ma ancora una volta in posizione irregolare. Come in una partita di ping pong, ad ogni offensiva rossonera risponde il Lecce. Al 25′, Krstovic sfiora la doppietta colpendo il palo. Il Milan ci prova con Pulisic e Gimenez, ma il primo tempo si chiude sul 1-0 per i padroni di casa.

La legge di Krstovic colpisce ancora, poi il ribaltone Milan

Conceiçao corre ai ripari all’intervallo, gettando nella mischia Leao. La reazione si vede: Gimenez colpisce un palo, Thiaw sfiora il gol da calcio d’angolo e Musah spreca da buona posizione. Ma al 58′ arriva un’altra mazzata per il Milan: Krstovic raddoppia, con un altro destro da fuori area, meno potente ma chirurgico, che si infila all’angolino. 2-0 Lecce. Disperato, Conceiçao cambia ancora: dentro Abraham e Joao Felix per Gimenez e Bondo.

La partita cambia volto al 68′: Leao sfonda a sinistra, mette un cross basso che Joao Felix impatta male. La palla sbatte su Gallo e finisce in rete: 2-1 e il Milan si riaccende. Il pareggio arriva appena cinque minuti dopo: Baschirotto stende Pulisic in area, è rigore. Lo stesso Pulisic dal dischetto non sbaglia: 2-2.

Il Lecce prova a rimescolare le carte con gli ingressi di Danilo Veiga, Ramadani, Fofana e Sottil, ma l’inerzia è tutta a favore del Milan. All’81′, il sorpasso è realtà: ancora Leao inventa, con un cross morbido sul secondo palo dove sbuca Pulisic che spinge il pallone in rete. 3-2 Milan e la panchina rossonera esplode.

Il Lecce non riesce più a reagire e il Milan difende il vantaggio fino al triplice fischio. Una rimonta clamorosa che permette ai rossoneri di ritrovare i tre punti dopo tre sconfitte consecutive. Una vittoria fondamentale per Conceiçao, che salva la sua panchina e rilancia le ambizioni del Milan in campionato.

