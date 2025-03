A Como il Venezia rischia di affondare ma poi agguanta il pari al 95′: decisivo Gytkjaer

Como-Venezia 1-1, punto che pesa per i ragazzi di Di Francesco sul difficile campo del “Sinigaglia”: decisivo Gytkjaer al 95′. Un pareggio amaro per il Como e un punto prezioso per il Venezia: finisce 1-1 al Sinigaglia, nella sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. A decidere l’incontro, le reti di Ikone al 49′ e di Gytkjaer al 95′, su rigore.

It ends in a draw ⚔️⏹️ pic.twitter.com/q2dms4SysZ — Como1907 (@Como_1907) March 8, 2025

Emozioni nei primi 45 minuti

La partita si accende fin dalle prime battute, con un Como aggressivo ma incapace di trovare il guizzo vincente. La prima occasione arriva con Strefezza, il cui tiro dal limite viene neutralizzato da Radu. La chance più grande per i lariani arriva al 21′: Da Cunha batte un calcio d’angolo preciso, Smolcic svetta di testa e Radu, con un grande intervento, devia il pallone sul palo.

Dopo il brivido, il Venezia cresce e crea le opportunità migliori della prima frazione. Butez, portiere del Como, si erge a protagonista: prima para un diagonale insidioso di Zerbib al 30′, poi si oppone a un tiro di Duncan dal limite. Straordinario il suo riflesso su una deviazione ravvicinata dello stesso Duncan, evitando il vantaggio ospite.

Ikone sblocca il match, Gytkjaer punisce il Como nel recupero

A inizio ripresa, Fabregas corre ai ripari con due cambi: dentro Goldaniga per Jack e soprattutto Ikone per Strefezza. Proprio l’ex Fiorentina impiega solo quattro minuti a lasciare il segno: al 49′, recupera palla sulla trequarti, punta l’area, tenta un passaggio filtrante che viene rimpallato, ma il pallone gli ritorna sui piedi. Con un sinistro preciso, batte Radu e porta il Como in vantaggio: 1-0.

Il Venezia non si arrende e aumenta la pressione alla ricerca del pari. La rete arriva all’ultimo pallone della partita: al 95′, l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di Smolcic su Carboni. Dal dischetto si presenta Gytkjaer che con freddezza spiazza Butez e firma l’1-1.

Beffa finale per il Como, che assapora la vittoria ma viene raggiunto nel recupero. Il Venezia, invece, torna a casa con un punto prezioso che tiene vive le sue ambizioni di classifica. Una sfida vibrante e combattuta, che conferma l’equilibrio e l’imprevedibilità di questa Serie A.

