Serie A, il giocatore non si ferma all’alt della polizia. La decisione della società

Serie A, una brutta disavventura che ha portato a conseguenze molto pesanti è capitata a un giocatore, colpevole di non essersi fermato all’alt a un posto di blocco della polizia e di essere stato trovato alla guida ubriaco. Insomma, non sarà un Natale sereno per Andy Pelmard, difensore francese del Lecce, protagonista di una serata terminata con il ritiro della patente, accuse di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

#Lecce, #Pelmard fermato dalla Polizia: patente ritirata



Notte da dimenticare per Pelmard, difensore del Lecce. Dopo aver trascorso una serata in compagnia della squadra e dello staff tecnico per scambiarsi gli auguri di un sereno Natale, il calciatore in prestito ai giallorossi…

Il 24enne è stato escluso dalla rosa della squadra, mentre la società ha condannato fermamente il suo comportamento. La serata del 18 dicembre era iniziata con la tradizionale cena natalizia del Lecce, che ha coinvolto calciatori, dirigenti e staff tecnico. L’evento si era concluso poco prima delle 23.00, ma per Pelmard la notte è proseguita con un inseguimento per le strade della città.

Fermato dalla polizia dopo aver ignorato l’alt, il calciatore è stato condotto in questura. Gli agenti hanno rilevato un tasso alcolemico compreso tra 1,2 e 1,5 grammi per litro, ben oltre il limite consentito, e hanno formalizzato le accuse di resistenza a pubblico ufficiale.

Le conseguenze legali potrebbero essere gravi: sospensione della patente da sei mesi a un anno, una multa fino a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, secondo le nuove normative del codice della strada entrate in vigore il 14 dicembre.

Serie A, la dura presa di posizione del Lecce

Il Lecce ha preso le distanze dall’accaduto. In un comunicato ufficiale, il club ha espresso ferma condanna verso il comportamento del calciatore, definendolo in contrasto con i valori della società. Pelmard è stato immediatamente collocato fuori rosa e la dirigenza ha annunciato ulteriori provvedimenti disciplinari.

Sul luogo del fermo, avvenuto alle 23.15, sono giunti anche il presidente Saverio Sticchi Damiani e il direttore sportivo Stefano Trinchera per chiarire la situazione. La società ha precisato che Pelmard era solo a bordo del veicolo e che nessun altro tesserato è stato coinvolto.

Oltre al ritiro della patente e alla decurtazione di 16 punti, Pelmard rischia di compromettere la sua carriera in giallorosso. La decisione di escluderlo dalla rosa della prima squadra potrebbe preludere a una separazione definitiva. Il Lecce ha ribadito la necessità di mantenere alti standard etici e comportamentali, confermando la tolleranza zero verso episodi simili.

