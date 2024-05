Serie A, 9 squadre in Europa e 6 in Champions? Le possibili combinazioni. Da sempre il sogno dei tifosi del calcio italiano è quello di vedere le loro squadre combattere nelle importanti competizioni europee come la Champions e l’Europa League. Con Atalanta e Fiorentina in finale di Europa e Conference League, l’Italia può sognare davvero di spopolare nelle coppe europee della prossima stagione 2024/25. Se già ora sono otto le squadre italiane qualificate alle varie coppe, con gli eventuali successi di bergamaschi e viola si aggiungerebbe una formazione in più con il grande sogno di vedere addirittura sei italiane in Champions League. Vediamo le varie combinazioni tenendo conto della classifica attuale di Serie A con l’Atalanta quinta e la Fiorentina nona. (Continua a leggere dopo le foto)

Se Atalanta e Fiorentina venissero sconfitte in entrambe le finali, in questo caso verrebbe confermata la situazione attuale con otto squadre qualificate alle coppe europee di cui cinque in Champions (le prime cinque in campionato), due in Europa League (la sesta e la settima) e una in Conference League (l’ottava). La sola vittoria dell’Atalanta, invece, non amplierebbe il ventaglio delle squadre qualificate ma cambierebbe la ripartizione, dunque: sei in Champions (le prime cinque più l’Atalanta per la vittoria della coppa), una in Europa League (la settima) e una in Conference League (l’ottava). Nel caso vincesse solo la Fiorentina, le squadre salirebbero a nove, pur mantenendone cinque in Champions (le prime cinque in Serie A). La Fiorentina andrebbe in Europa League assieme alla sesta e alla settima, con l’ottava in Conference League. Infine, nel caso in cui vincessero tutte e due, l’Italia si ritroverebbe nove squadre italiane in Europa di cui sei in Champions League. Le prime cinque più l’Atalanta andrebbero in Champions, due in Europa League (la settima più la Fiorentina) e una in Conference League (l’ottava).