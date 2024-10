Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Sonia a “Domenica In”

Sabato 12 ottobre è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle. Momento saliente, ancora una volta, lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. La giudice ha criticato l’esibizione della concorrente, insinuando che la sua solita forza e carisma non fossero emerse sul palco. Sonia non ha preso bene il commento, affermando che quella critica andava oltre la sua performance e che toccava aspetti personali, non solo, ha tirato in ballo anche il suo ex marito e questo non è affatto piaciuto a Selvaggia. Ospite a Domenica In, la giornalista è senza freni.

Scintille a Ballando

“Non mi interessa la lite, ti vedo tanto confusa. La volta scorsa ti avevo fatto un complimento dicendo che sei una donna di personalità. Ti vedo molto confusa, adegui il tuo personaggio in base a quello che pensi ti convenga fare al momento. Per insultare tutti al grande fratello non avevi difficoltà“, dice Lucarelli dopo l’esibizione di Bruganelli nella terza puntata. “Prima, quando ero accanto a una persona (Paolo Bonolis, ndr) che agli altri interessava, anche se ero brutta se lo facevano andare bene. Ora, se sono brutta, non me lo fanno passare“, la risposta di Sonia. “Ti senti brutta perché non sei più la moglie di, Sonia esci da questa cosa”, ha detto ancora la giudice di Ballando. “Il problema della moglie di ce l’hai avuto anche tu, nei confronti del mio ex marito hai avuto un atteggiamento carino, dolce, gentile quando lo hai intervistato. Non pensavo di stare da uno psicologo“, la risposta di Bruganelli. (continua dopo le foto)

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Sonia

Ospite da Mara Venier nel salottino di Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha spiegato cosa non la convince di Sonia Bruganelli: “E che non ci venga a dire che ha problemi adesso che non sta più con il marito. Perché Sonia Bruganelli non era simpatica a tantissime persone anche quando era la signora Bonolis. Quindi non mi sembra che la sua giustificazione regga. Lei deve smetterla di cercare appigli. Deve cominciare a esser un po’ più genuina e anche un po’ più sincera. Anche sinceramente antipatica, va benissimo e se lo dico io… Però bisogna essere all’altezza del proprio ruolo e della propria parte. Lei si è scelta quella parte lì e adesso la deve sostenere, deve saperlo fare.

